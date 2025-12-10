Tiếp nhận nhiều tư liệu quý của các nhạc sĩ Hoàng Vân, Hoàng Long, Hoàng Lân

Những ấn phẩm có in các tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân

Đại diện gia đình, TS Lê Y Linh khẳng định, việc tiếp tục bàn giao bản gốc các tài liệu quan trọng thể hiện sứ mệnh góp phần nâng cao nhận thức về gìn giữ di sản âm nhạc Việt Nam thông qua hiện vật và bản thảo. Bà nhấn mạnh: “Đợt bàn giao này cho thấy cam kết lâu dài của gia đình trong việc bảo tồn, hỗ trợ nghiên cứu và lan tỏa di sản nhạc sĩ Hoàng Vân, góp phần đưa giá trị âm nhạc Việt Nam vươn tầm quốc tế”.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tiếp nhận tư liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân từ gia đình

Trong 3 năm qua, gia đình tìm lại được nhiều bản thảo, bản in khan hiếm tưởng như đã thất lạc sau chiến tranh. Một trong những tài liệu đặc biệt nhất là bản thảo viết tay 82 trang cuốn Nói chuyện về sáng tác ca khúc (1964), được xem như một giáo trình sáng tác sớm của nền âm nhạc nước nhà. Bản thảo do nhạc sĩ Trương Ngọc Xuyên trao tặng sau hơn nửa thế kỷ lưu giữ.

Cùng với đó, còn có bản nhạc Quảng Bình quê ta ơi! song ngữ Việt - Hoa, ký âm theo phong cách Trung Quốc thập niên 1960, do nhóm Red Music Society sưu tầm. Gần 20 tập nhạc và ấn phẩm xuất bản từ những năm 1959-1990 được bàn giao lần này cho thấy đời sống âm nhạc phong phú của nhạc sĩ Hoàng Vân và sự phổ biến rộng rãi các tác phẩm của ông.

Nhạc sĩ Hoàng Long trao tặng tư liệu cho trung tâm

Từ góc độ chuyên môn, TS Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III nhận định, đây là “đợt bổ sung có giá trị đặc biệt”, giúp công chúng và giới nghiên cứu tiếp cận toàn diện hơn về sáng tác khí nhạc, thanh nhạc và tư duy nghệ thuật của nhạc sĩ. Bà cho rằng, việc tiếp tục bổ sung tư liệu “khẳng định bảo tồn di sản không dừng lại ở việc được ghi danh, mà là quá trình liên tục sưu tầm, lưu giữ và lan tỏa giá trị”.

Tiếp nhận tư liệu từ nhạc sĩ Hoàng Lân

Gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, duy trì trang web đa ngữ, thực hiện các dự án thu thanh, biểu diễn, tham gia hội thảo và đẩy mạnh lan tỏa di sản trên nền tảng số, hướng tới việc đưa âm nhạc Hoàng Vân đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đợt tiếp nhận lần này còn bổ sung nhiều tư liệu quý về 2 nhạc sĩ song sinh Hoàng Long - Hoàng Lân, những gương mặt tiêu biểu của âm nhạc thiếu nhi Việt Nam. Sinh năm 1942 tại Hà Nội, cả 2 bắt đầu sáng tác từ năm 15 tuổi và để lại hơn 700 ca khúc trong sáng, hồn nhiên, gắn bó với tuổi thơ nhiều thế hệ. Tài liệu được tiếp nhận gồm bản thảo sáng tác, sách âm nhạc, báo chí, ảnh, đĩa… với niên đại 1957 - 2022, phản ánh toàn diện hành trình nghệ thuật của 2 nhạc sĩ.

VĨNH XUÂN