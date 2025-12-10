TPHCM bắn pháo hoa đón năm mới 2026 tại 4 điểm

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2026 tại TPHCM với nhiều nội dung hoạt động, chương trình nghệ thuật phong phú, đa dạng, đặc sắc.

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật thực hiện từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 ngày 1-1-2026, tại các địa điểm:

Điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm 3 điểm: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; Khu Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương; Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp thực hiện tại Công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới.

Ngoài ra, Thành phố thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm và nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đón chào năm mới 2026 như:

TPHCM bắn pháo hoa mừng năm mới 2026 tại 4 điểm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình đếm ngược đón chào năm mới 2026 (countdown) diễn ra vào tối 31-12-2025 tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (dự kiến mở rộng thêm khu vực trục đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và phía trước Nhà hát Thành phố).

Chương trình “Khơi sóng bình minh 2025” gồm: giải chạy bộ và chương trình đồng diễn yoga đón bình minh buổi sáng vào ngày 31-12-2025 tại Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu; chương trình nghệ thuật “Khơi sóng bình minh” diễn ra vào tối 31-12-2025 tại Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu; Chương trình “Ngày hội văn hóa Ẩm thực” diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến ngày 1-1-2026 tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu.

Chương trình nghệ thuật ngoài trời đón chào năm mới Tết Dương lịch 2026 tại khu vực Công viên phường Bình Dương (trước Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương trước đây) vào ngày 31-12-2025.

Chương trình nghệ thuật đêm 31-12-2025 tại các phường, xã như: xã Dầu Tiếng, xã Xuân Sơn, xã Bình Khánh, phường Gò Vấp, phường Phú Thạnh.

Các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá, lần lượt diễn ra trong hai đêm 31-12-2025 và 1-1-2026.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các khu chế xuất, khu công nghiệp lần lượt trong hai đêm 27 và 28-12-2025.

Các hoạt động thể thao có: Giải Marathon TPHCM lần XII năm 2026 “HCMC Marathon 2026” diễn ra từ ngày 9-1 đến 11-1-2026; Giải việt dã TPHCM chào năm mới 2026 vào ngày 28-12-2025 tại các tuyến đường trên địa bàn phường Bình Dương; Giải chạy núi Dinh…

Sở VH-TT TPHCM, Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện các hạng mục, phục vụ công tác tổ chức các chương trình nghệ thuật, sản xuất truyền thông số; có kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, an toàn cháy nổ tại khu vực tổ chức các hoạt động chào đón năm mới trên địa bàn thành phố. Thực hiện công tác cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè theo Nghị định 165/2024/NĐ-CP và Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; bố trí xe cấp cứu và nhân viên y tế đảm bảo công tác y tế trong suốt thời gian diễn ra hoạt động, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định; tổ chức bảo vệ, giữ trật tự, vệ sinh môi trường, bố trí các bãi giữ xe, chốt chặn, phân luồng và điều tiết an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động đón năm mới 2026; đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ tổ chức các hoạt động…

THÚY BÌNH