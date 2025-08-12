Báo Sài Gòn Giải Phóng thắp sáng niềm tin cho học sinh vùng lũ Nghệ An

Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng các nhà tài trợ đã đến trực tiếp vùng lũ Nghệ An, trao những phần quà thiết thực để động viên thầy cô, học sinh nơi đây vượt qua khó khăn, vững tin bước vào năm học mới.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương trao học bổng và quà đến các cháu học sinh

Trận lũ quét qua Nghệ An hồi cuối tháng 7-2025 đã để lại hậu quả nặng nề với người dân nơi đây. Ngay khi trận lũ xảy ra, Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng một mặt cử phóng viên đeo bám địa bàn thông tin kịp thời, vừa triển khai ngay các phương án đồng hành, hỗ trợ người dân vùng lũ. Trong đó, thầy cô giáo và học sinh là đối tượng mà Báo Sài Gòn Giải Phóng đặc biệt quan tâm, hướng đến.

Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng lên ngay kế hoạch đến với người dân xã Tam Thái (tỉnh Nghệ An) - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Kế hoạch ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình của các nhà tài trợ: Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) và Công ty Cổ phần Dược Đại Nam.

Báo SGGP trao quà cho thầy và trò vùng lũ Nghệ An

Sáng 12-8, đoàn công tác Báo Sài Gòn Giải Phóng do Phó Tổng Biên tập Bùi Thị Hồng Sương dẫn đầu đã có mặt tại xã Tam Thái. Dù đã hơn 20 ngày đã trôi qua, dấu tích của trận lũ lịch sử vẫn hiện diện đầy ám ảnh.

Tại Trường Mầm non Tam Thái, các thành viên đoàn công tác xúc động khi nghe kể về trận lũ kinh hoàng đó. Cô Lương Thị Thắm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, là trường miền núi đặc biệt khó khăn, có 4 điểm trường với 235 trẻ, trong đó đa số là người dân tộc Thái, Ơ Đu và Mông. Trận lũ đổ về trong đêm khiến trường bị thiệt hại nặng nề. Toàn bộ khuôn viên trường, lớp học, sân chơi bị phủ kín bùn đất; cơ sở vật chất hư hỏng và mất mát nghiêm trọng; bàn ghế, học liệu, đồ dùng học sinh bị cuốn trôi theo dòng nước. Các thiết bị như tivi, quạt, tủ lạnh, nồi cơm điện và các đồ dùng của học sinh bán trú bị hư hỏng do ngâm nước lâu ngày.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Văn Tám, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Thái cho hay, trận lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà trường. Toàn bộ bàn ghế, bảng viết, tủ đồ dùng của cả thầy và trò bị ngâm nước lâu ngày đã hư hỏng hoàn toàn, không thể tái sử dụng. Thư viện với hàng ngàn đầu sách, vốn là tài sản quý giá nhất, cũng bị nước lũ cuốn trôi sạch. Các thiết bị dạy học như máy tính, máy chiếu, tivi, đồ dùng thực hành cũng bị phá hỏng hoàn toàn… “Thiệt hại ước tính do lũ gây ra lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây là con số quá lớn đối với một ngôi trường vùng cao, nơi đời sống của người dân và phụ huynh học sinh vốn đã rất khó khăn, giờ lại càng khó khăn hơn”, thầy Tám chia sẻ.

Theo thầy Tám, nhà trường có 400 học sinh, thì có đến 279 em là người các dân tộc Thái, Mông, Ơ Đu, Thổ, Khơ Mú, Tày Pọng, Xê Đăng và Nùng.

Trận lũ đi qua, để lại nhiều cảnh đời cần được quan tâm, cứu giúp. Như cháu Ngân Thị Bảo Ngọc ở bản Lũng có mẹ bị bệnh tim, bà bị bệnh hiểm nghèo, một mình bố phải gánh cả gia đình. Hay cháu Lô Thành Đông ở bản Tân Hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bà nằm liệt giường, xưởng cơ khí nuôi sống cả gia đình của bố bị lũ cuốn trôi. Cháu Lô Đức Trung ở bản Cánh Tráp phải ở nhà cùng người bà già yếu, bệnh tật để bố mẹ đi làm ăn xa. Cháu Vang Ngọc Sáng ở bản Cây Me có nhà bị hư hại nặng phải cùng bố mẹ đi ở nhờ. Cháu Vi Đắc Lộc cùng bản Cây Me có bố bị tai nạn, phải ở cùng bà ngoại trong khi nhà bị hư hỏng nặng…

Chứng kiến, nghe những câu chuyện của thầy trò và người dân nơi đây, bà Bùi Thị Hồng Sương xúc động chia sẻ, hơn 50 năm hình thành và phát triển, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, đổi mới và phát triển, trở thành cơ quan báo chí có vị thế, có độ phủ sóng toàn quốc và uy tín trên mọi lĩnh vực, được độc giả tin cậy, yêu mến. Với trách nhiệm của một cơ quan báo Đảng, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, các chương trình vì cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội luôn được chú trọng, tiếp nối qua các thế hệ những người làm Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Bà Bùi Thị Hồng Sương cho biết thêm, Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và triển khai từ đầu năm 2023. Đến nay, chương trình đã vận động xã hội hóa được hơn 29 tỷ đồng để thực hiện nhiều nội dung tại 29 điểm trường thuộc 16 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, tập trung vào các phần việc chính gồm: xây dựng phòng học, trao học bổng, đầu tư thư viện, sửa sang công trình vệ sinh; tặng công trình dân sinh; bổ sung lương thực, sữa cho các em học sinh…

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ: “Trong bối cảnh một số tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 (Wipha), Báo Sài Gòn Giải Phóng - Ban tổ chức Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn của nhà trường, của thầy cô giáo và các em học sinh ở các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ. Nghệ An là một trong những nơi mà chúng tôi nghĩ đến đầu tiên khi lên kế hoạch hỗ trợ học sinh chuẩn bị trở lại trường học… Chúng tôi hy vọng sự chia sẻ này dù không quá lớn nhưng cũng sẽ góp phần để nhà trường và các em học sinh chuẩn bị chu đáo hơn cho năm học mới sắp tới”.

Thay mặt Báo Sài Gòn Giải Phóng, bà Bùi Thị Hồng Sương gửi lời cảm ơn lãnh đạo xã Tam Thái, Ban Giám hiệu hai trường đã hết sức giúp đỡ, tạo điều kiện để Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” đến với thầy cô và các em học sinh. Đồng thời, cũng xin được cảm ơn sự đồng cảm, sẻ chia của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược Đại Nam đã đồng hành cùng chương trình và Báo Sài Gòn Giải Phóng đến với thầy trò tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng đã trao ủng hộ Trường Tiểu học Tam Thái 50 triệu đồng để hỗ trợ trường khắc phục hậu quả mưa lũ; trao 85 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do bão, lũ với tổng số tiền 51 triệu đồng; 85 balo “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” trị giá 17 triệu đồng. Tổng trị giá gói hỗ trợ cho Trường Tiểu học Tam Thái là 118 triệu đồng.

Lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng trao tặng Trường Mầm non Tam Thái gói tài trợ trị giá 100 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ trường khắc phục hậu quả thiên tai 50 triệu đồng và 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do bão, lũ với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Thay mặt thầy cô hai nhà trường và các em học sinh, thầy Nguyễn Văn Tám chia sẻ: “Những món quà mà Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất quý báu, giúp nhà trường có thêm kinh phí để sửa chữa bàn ghế, mua sắm lại sách vở, trang thiết bị dạy học, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, là minh chứng sống động cho truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta. Tấm lòng của các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng đã sưởi ấm trái tim thầy và trò, tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin và sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

>> Hình ảnh Báo SGGP trao quà tại Trường Mầm non và Tiểu học Tam Thái. Ảnh: Dương Quang:

DUY CƯỜNG - DƯƠNG QUANG