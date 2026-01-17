Bắt đối tượng bị truy nã tìm cách trốn sang Campuchia

Ngày 17-1, Đồn Biên phòng Long Khốt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đã bàn giao một đối tượng đang bị truy nã định bỏ trốn sang Campuchia cho Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng được bàn giao là Nguyễn Văn Thuận (25 tuổi, ngụ phường Phước Long, TPHCM). Đây là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM truy nã về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát biên giới phục vụ cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Đồn Biên phòng Long Khốt phát hiện Nguyễn Văn Thuận trong nhóm đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia nên tiến hành bắt giữ.

QUANG VINH