Đồng Nai: Lên mạng xúc phạm công an, 2 người bị triệu tập làm việc

Công an xã Tân Lợi và Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) vừa triệu tập làm việc với 2 trường hợp có hành vi sử dụng mạng xã hội bình luận và nhắn tin xúc phạm, thách thức lực lượng công an.

Nam thanh niên nhắn tin, thách thức lực lượng Công an Đồng Nai tại buổi làm việc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Trước đó, qua công tác quản lý fanpage, Công an xã Tân Hưng đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân có tên “B.H” liên tục nhắn tin vào Fanpage “Công an xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai” với nhiều nội dung khiếm nhã, xúc phạm, thách thức lực lượng công an. Đồng thời, tài khoản còn gửi cả ảnh chụp căn cước có địa chỉ thường trú tại xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai.

Công an xã Tân Hưng đã trao đổi thông tin vụ việc với Công an xã Tân Lợi để phối hợp xử lý. Quá trình xác minh, nam thanh niên C.Q.D. (sinh năm 1998) là chủ tài khoản Facebook “B.H”.

Nam thanh niên khai nhận, khi đang lướt Facebook thì đọc được bài viết của Công an xã Tân Hưng với nội dung “Công an xã Tân Hưng đưa đối tượng đi chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” nên đã nảy sinh ý định đùa cợt, thách thức lực lượng công an và nhắn tin qua Fanpage nhằm giải trí.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Lợi phối hợp với Công an xã Tân Hưng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông bình luận xúc phạm công an tại buổi làm việc. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Cũng qua công tác quản lý, theo dõi hoạt động trên mạng xã hội, Công an xã Bù Đăng phát hiện ông D.H.T. (sinh năm 1982) sử dụng tài khoản Facebook bình luận với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an nên tiến hành triệu tập làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng Công an xã Bù Đăng và tự nguyện gỡ bỏ bình luận vi phạm khỏi trang cá nhân. Đồng thời viết thư xin lỗi gửi tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bù Đăng, bày tỏ sự hối lỗi và cam kết không tái phạm những hành vi tương tự.

PHÚ NGÂN