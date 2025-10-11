Pháp luật

Bắt đối tượng cho thuyền viên sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép

SGGPO

Ngày 11-10, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giang Chí Hùng (sinh năm 1982, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. ‎

Điều tra viên tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giang Chí Hùng. Ảnh: CACC
Điều tra viên tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giang Chí Hùng. Ảnh: CACC

Qua điều tra, ngày 10-4-2025, Hùng làm thủ tục tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Hội (Khánh Hội, Cà Mau) cho tàu cá CM-02934-TS đi câu cá trên vùng biển Việt Nam.

Chiều 7-6, Hùng thông báo cho các thuyền viên sẽ sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản, các thuyền viên đồng ý. Khoảng 20 giờ ngày 7-6, Hùng cho tàu cá CM-02934-TS di chuyển qua vùng biển Malaysia và Thái Lan. Hùng chỉ đạo các thuyền viên neo đậu để câu cá, đến khoảng 23 giờ cùng ngày đã câu được khoảng 200kg cá.

Do sóng to, Hùng điều khiển tàu cá về vùng biển Việt Nam. Đến 3 giờ sáng 9-6, khi tàu cá tới vùng biển Việt Nam thì bị lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, tạm giữ.

Qua làm việc ban đầu, Hùng đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Ngay sau đó, vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan
NAM KHÔI

Từ khóa

Khánh Hội Câu cá Thuyền viên Tàu cá Vùng biển Đánh bắt Cà Mau Hải sản Tạm giữ vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn