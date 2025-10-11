Bắt đối tượng cho thuyền viên sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép

Ngày 11-10, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giang Chí Hùng (sinh năm 1982, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. ‎

Điều tra viên tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giang Chí Hùng. Ảnh: CACC

Qua điều tra, ngày 10-4-2025, Hùng làm thủ tục tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Hội (Khánh Hội, Cà Mau) cho tàu cá CM-02934-TS đi câu cá trên vùng biển Việt Nam.

Chiều 7-6, Hùng thông báo cho các thuyền viên sẽ sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản, các thuyền viên đồng ý. Khoảng 20 giờ ngày 7-6, Hùng cho tàu cá CM-02934-TS di chuyển qua vùng biển Malaysia và Thái Lan. Hùng chỉ đạo các thuyền viên neo đậu để câu cá, đến khoảng 23 giờ cùng ngày đã câu được khoảng 200kg cá.

Do sóng to, Hùng điều khiển tàu cá về vùng biển Việt Nam. Đến 3 giờ sáng 9-6, khi tàu cá tới vùng biển Việt Nam thì bị lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, tạm giữ.

Qua làm việc ban đầu, Hùng đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Ngay sau đó, vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

NAM KHÔI