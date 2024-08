Bắt chủ tàu cá đưa thuyền viên sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép

Ngày 16-8, tại TP Vũng Tàu, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bé (57 tuổi, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.