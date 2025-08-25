Bắt đối tượng thực hiện 14 vụ trộm cắp xe máy

Ngày 25-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM, cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Văn Châu (sinh năm 1976, không nơi cư trú ổn định) cùng hai đồng phạm Mai Xuân Hạnh (sinh năm 1974) và Trần Văn Hậu (sinh năm 1994) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo điều tra, từ đầu tháng 8 đến ngày 13-8-2025, Trần Văn Châu đã gây ra 14 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp và Thuận An (TPHCM). Đối tượng thường lợi dụng sơ hở khi người dân dựng xe nơi công cộng, để nguyên chìa khóa, rồi trộm cắp, đem bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Từ trái qua: Trần Văn Hậu, Trần Văn Châu, Mai Xuân Hạnh. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, Công an xác định trong số tài sản trộm cắp, có ít nhất 7 vụ việc đã rõ bị hại và được lập hồ sơ xử lý. Các xe sau khi trộm cắp được, Châu đem bán cho Mai Xuân Hạnh và Trần Văn Hậu với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Hai đối tượng này biết rõ nguồn gốc bất minh của tài sản nhưng vẫn mua đi bán lại để trục lợi. Khám xét nơi ở của Hậu, lực lượng Công an thu giữ 10 xe máy, 28 biển số xe và nhiều phụ tùng nghi do phạm tội mà có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, hành vi của Trần Văn Châu mang tính chuyên nghiệp, gây nguy hiểm cho xã hội; các đối tượng Hạnh và Hậu có dấu hiệu tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có trong thời gian ngắn với số lượng lớn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không để xe máy nơi công cộng mà không có người trông coi; đồng thời nhanh chóng báo tin cho cơ quan Công an khi phát hiện đối tượng, phương tiện khả nghi để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

THU HOÀI