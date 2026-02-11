Nam sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông ở Tây Ninh

Sau va chạm giao thông, nam sinh lớp 9 tại tỉnh Tây Ninh bị kẹp cổ, đấm ngã xuống đường. Dù đã nằm ôm đầu, không thể chống cự nhưng em vẫn tiếp tục bị đối phương đá, đạp vào người.

Nam sinh lớp 9 bị đánh sau va chạm giao thông ở Tây Ninh. Ảnh cắt từ camera an ninh

Ngày 11-2, Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh đang xác minh, điều tra vụ việc một học sinh bị hành hung sau va chạm giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 10-2, một nam sinh (14 tuổi, đang học lớp 9) đi xe đạp điện trên đường Tập Đoàn 2, phường Long An thì xảy ra va chạm giao thông nhẹ với một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo người phụ nữ đang bế con nhỏ.

Tuy nhiên, thay vì trao đổi hoặc tìm cách giải quyết ôn hòa, người đàn ông đã chặn đầu xe, lao tới tấn công học sinh. Clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh đối tượng dùng tay kẹp cổ khiến em học sinh ngã xuống đường. Nạn nhân ôm đầu, nhưng vẫn tiếp tục bị đấm và đá liên tiếp vào mặt.

Phụ huynh nam sinh sau khi biết vụ việc con bị đánh, đã xin trích xuất camera gần đó và đưa lên mạng xã hội.

Trước đó, đầu tháng 2-2026, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng xảy ra sự việc hành hung người khác sau va chạm giao thông, khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng gây án bị bắt vì tội Gây rối trật tự công cộng và sau đó khởi tố thêm tội Giết người.

Tin liên quan Công an truy ra nhóm học sinh hành hung người đàn ông ở Huế

QUANG VINH