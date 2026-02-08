Liên tiếp 2 vụ đụng xe trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, giao thông ùn tắc

Chiều 8-2, trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (đoạn qua địa phận xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 8-2, tại lý trình Km560+400 tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (đoạn qua địa phận xã Kỳ Văn) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô.

Vào thời gian trên, ô tô 50H - 066.xx lưu thông trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam. Khi tới địa điểm trên thì xảy ra va chạm với các ô tô 75A-024.xx; 36H-018.xx và 73A-162.xx.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn không gây thiệt hại về người nhưng khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng, giao thông trên tuyến bị ùn tắc kéo dài.

Cũng vào thời gian này, trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (đoạn qua địa phận xã Kỳ Văn), xảy ra thêm một vụ tai nạn giao thông khác theo hướng Bắc - Nam, giữa ô tô khách 36B-026.xx với xe container 50H-035.xx.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song phần đầu xe container bị hư hỏng, biến dạng; một góc phần đầu ô tô khách vỡ đèn, hư hỏng nhẹ.

Theo đơn vị quản lý vận hành cao tốc, thời điểm xảy ra hai vụ tai nạn giao thông, trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng có thời tiết mưa nhỏ, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đến chiều tối cùng ngày, tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn qua địa phận xã Kỳ Văn vẫn đang ùn tắc giao thông kéo dài, một số phương tiện đã chọn phương án di chuyển theo hướng tuyến quốc lộ 1 để đảm bảo hành trình.

