Pháp luật

An ninh - trật tự

Liên tiếp 2 vụ đụng xe trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, giao thông ùn tắc

SGGPO

Chiều 8-2, trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (đoạn qua địa phận xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ. 

Clip cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 8-2, tại lý trình Km560+400 tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (đoạn qua địa phận xã Kỳ Văn) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô.

aer.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Vào thời gian trên, ô tô 50H - 066.xx lưu thông trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam. Khi tới địa điểm trên thì xảy ra va chạm với các ô tô 75A-024.xx; 36H-018.xx và 73A-162.xx.

14.jpg
Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ùn tắc kéo dài sau hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở xã Kỳ Văn

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn không gây thiệt hại về người nhưng khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng, giao thông trên tuyến bị ùn tắc kéo dài.

aaaaa.jpg
Các phương tiện hư hỏng nặng sau tai nạn giao thông liên hoàn

Cũng vào thời gian này, trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (đoạn qua địa phận xã Kỳ Văn), xảy ra thêm một vụ tai nạn giao thông khác theo hướng Bắc - Nam, giữa ô tô khách 36B-026.xx với xe container 50H-035.xx.

haa.jpg
Xe container hư hỏng nặng sau tai nạn trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song phần đầu xe container bị hư hỏng, biến dạng; một góc phần đầu ô tô khách vỡ đèn, hư hỏng nhẹ.

ccccc.jpg
Xe container hư hỏng nặng sau tai nạn trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Theo đơn vị quản lý vận hành cao tốc, thời điểm xảy ra hai vụ tai nạn giao thông, trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng có thời tiết mưa nhỏ, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ tai nạn, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

a333.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Đến chiều tối cùng ngày, tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn qua địa phận xã Kỳ Văn vẫn đang ùn tắc giao thông kéo dài, một số phương tiện đã chọn phương án di chuyển theo hướng tuyến quốc lộ 1 để đảm bảo hành trình.

>> Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

vvva.jpg
Ùn tắc giao thông sau vụ tai nạn trên cao tốc
a1.jpg
a2.jpg
629147417_2711389665887319_339586753271570003_n.jpg
631308482_27011346898454926_1563929643238784219_n.jpg
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Tai nạn giao thông Hàm Nghi - Vũng Áng Hà Tĩnh. cao tốc Bắc - Nam

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn