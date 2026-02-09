Bắt giữ nhóm đối tượng từ An Giang lên TPHCM tạt sơn khủng bố đòi nợ

Ngày 9-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp Công an phường Phú Định điều tra, làm rõ nhóm đối tượng tạt sơn vào nhà dân nhằm khủng bố tinh thần, gây áp lực đòi nợ.

Trước đó, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 1-2, Công an phường Phú Định tiếp nhận tin báo của bà V.T.K.D (sinh năm 1963, ngụ hẻm 266 Hoàng Ngân, phường Phú Định) về việc nhà bị ném chai chứa sơn đỏ vào cửa chính, cửa sổ và khu vực sân, gây hư hỏng tài sản, làm các thành viên trong gia đình hoảng loạn.

Các đối tượng tại hiện trường. Ảnh: CA

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an triển khai truy xét, xác định và mời làm việc 3 đối tượng gồm: Nguyễn Phước Tài (sinh năm 2008) là người trực tiếp tạt sơn; Võ Minh Vỹ (sinh năm 2005) điều khiển xe chở Tài và quay video; Nguyễn Phát Đạt (sinh năm 2005) nhận thuê và tổ chức thực hiện. Các đối tượng cùng ngụ tỉnh An Giang.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được một đối tượng chưa rõ lai lịch thuê tạt sơn nhằm gây áp lực buộc con nợ trả tiền. Sau khi chuẩn bị các chai sơn và nhận địa chỉ qua mạng xã hội, nhóm di chuyển từ An Giang đến TPHCM thực hiện hành vi vào rạng sáng 1-2, quay video gửi cho người thuê để nhận tiền công. Cùng thời điểm, nhóm còn thực hiện một vụ tạt sơn khác tại địa bàn tỉnh lân cận.

3 đối tượng được thuê tạt sơn nhằm khủng bố đòi nợ. Ảnh: CA

Theo kết quả xác minh, vụ việc xuất phát từ việc người thân của gia đình bị hại vay tiền qua mạng với lãi suất cao, sau đó mất khả năng chi trả. Người cho vay sử dụng nhiều hình thức đe dọa, khủng bố tinh thần, trong đó có việc thuê người tạt sơn, quay video để gây áp lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự khu dân cư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, đồng thời tiếp tục truy xét đối tượng liên quan.

THU HOÀI