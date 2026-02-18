Bắt nhanh 2 đối tượng cướp giật tiệm vàng ở Lâm Đồng

Sáng 18-2 (mùng 2 tết), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng cướp giật vàng xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan công an thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp giật tiệm vàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 16-2, Công an xã Quảng Lập tiếp nhận tin báo vụ cướp giật tại tiệm vàng Kim Lượng (thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập).

Chủ tiệm là bà Huỳnh Thị Lan cho biết, thời điểm trên có 2 thanh niên đi xe máy màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, giả vờ hỏi mua hàng rồi bất ngờ giật 1 sợi dây chuyền và 1 lắc đeo tay, trị giá khoảng 74 triệu đồng, sau đó tẩu thoát.

Tang vật vụ cướp giật cơ quan chức năng thu giữ được

Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở triển khai truy xét nóng trong đêm.

Các đối tượng được đưa về cơ quan công an ngay trong tối Mùng 1 tết

Đến 15 giờ ngày 17-2 (mùng 1 tết), lực lượng chức năng xác định và bắt giữ 2 đối tượng gây án là L.A.H. và T.Đ.T.P. (cùng sinh năm 2008, ngụ xã Quảng Lập). Công an thu giữ phương tiện gây án cùng toàn bộ tài sản bị cướp; các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

ĐOÀN KIÊN