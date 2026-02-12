Lâm Đồng: Nữ công nhân bị tông tử vong ngay trong khu công nghiệp

Nữ công nhân vừa tan ca điều khiển xe máy trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2 (tỉnh Lâm Đồng ) thì xảy ra va chạm với xe tải, tử vong tại chỗ.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12-2, trên đường nội bộ Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2 thuộc xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nữ công nhân tử vong.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, thời điểm trên, chị L.T.T.L. (ngụ xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Bất ngờ, một xe tải chạy cùng chiều phía sau đã va chạm với xe máy. Tai nạn khiến chị L. tử vong tại chỗ. Xe tải chạy về phía trước khoảng 20m rồi dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Được biết, chị L. là công nhân làm việc tại bộ phận kiểm phẩm của một công ty trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2. Sau khi tan ca, chị L. điều khiển xe máy ra về thì gặp tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn.

Trong vòng 24 giờ qua, trên địa bàn xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn chết người.



TIẾN THẮNG