Bắt giữ nghi phạm sát hại 2 mẹ con "vợ hờ"

Chiều 25-1, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng công an đã bắt được đối tượng C.M.H. (70 tuổi, ngụ xã Lâm Tân, TP Cần Thơ) khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Hiện đối tượng C.M.H. đang được dẫn giải về Cà Mau để phục vụ công tác điều tra vì liên quan nghi án sát hại "vợ hờ" cùng con gái của nạn nhân xảy ra trên địa bàn xã Phước Long, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 24-1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại ấp Mỹ Tân, xã Phước Long. Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà bà H.T.L. (64 tuổi, ngụ ấp Mỹ Tân) có hai thi thể gồm bà L. và con gái ruột là N.T.L (46 tuổi).

Thông tin ban đầu cho biết, bà L. quen biết và chung sống như vợ chồng với ông H. khoảng 6 tháng nay. Khi sinh sống chung, hai người thường xuyên xảy ra cự cãi, mâu thuẫn, ghen tuông.

Khoảng 8 giờ ngày 24-1, ông H. gọi điện cho anh N.V.P. (44 tuổi, ngụ TP HCM, là con trai của nạn nhân) nói rằng đã giết mẹ anh P., và gọi anh về lo hậu sự.

Sau khi vụ việc được phát hiện, lực lượng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt nghi phạm gây án, đồng thời phối hợp chính quyền cơ sở nắm tình hình, ổn định an ninh trật tự và dư luận tại địa phương.

TẤN THÁI