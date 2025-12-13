Pháp luật

Người đàn ông dùng dao chém "vợ hờ" rồi tự sát

Ông L.V.H. (ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) dùng dao chém nhiều nhát vào người phụ nữ sống chung với ông như vợ chồng khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, ông H. tự đâm nhiều nhát vào bụng, dẫn đến tử vong.

Ngày 13-12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an phường Gò Dầu tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc trên.

Theo thông tin ban đầu, ông L.V.H. (sinh năm 1968) sống chung như vợ chồng với bà N.N.T. (sinh năm 1972) tại khu phố Chánh, phường Gò Dầu được hơn 1 năm. Gần đây, hai người có mâu thuẫn liên quan tài chính nên thường xuyên xảy ra xô xát.

Đến trưa 12-12, ông H. và bà T. tiếp tục cãi nhau. Lúc này, bà T. đang ngồi trong nhà thì ông H. đột ngột cầm dao lao đến, chém nhiều nhát vào người bà T. Dù đã có người can ngăn nhưng ông H. vẫn tiếp tục hành vi khiến bà T. gục xuống nền nhà.

Ngay sau đó, người đàn ông ra khu vực sân trước căn nhà, dùng dao tự đâm vào bụng nhiều nhát rồi gục xuống. Cả hai nhanh chóng được người thân đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông H. tử vong; bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

QUANG VINH

