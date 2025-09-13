Bắt tạm giam 10 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển hàng trăm bình khí cười

Ngày 13-9, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép hàng trăm bình khí cười (N₂O) với quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSKT phát hiện một đường dây có dấu hiệu buôn bán khí cười – mặt hàng thuộc danh mục cấm – hoạt động tinh vi và có tổ chức. Trước tính chất nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Chiều tối 7-9, Ban chuyên án đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, bắt quả tang ba đối tượng gồm Hoàng Anh Tấn (trú tổ 79, phường An Khê), Trần Linh Tâm và Lê Văn Viết Long (cùng trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) đang giao nhận trái phép khí cười tại bãi xe ngã ba đường Hà Chương – Hà Bổng.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ đối tượng cầm đầu là Ngô Đặng Quang Dũng (SN 2002, trú phường Ngũ Hành Sơn), cùng các đồng phạm gồm Võ Văn Hiếu (SN 1980), Trần Thị Trang (SN 2004) và nhiều đối tượng khác có vai trò tổ chức, thuê người vận chuyển và trực tiếp tiêu thụ khí cười.

Công an Đà Nẵng bắt quả tang nhiều đối tượng vận chuyển khí cười trái phép. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, một số đối tượng khai đã cung cấp khí cười cho quán bar “Hair of the Dog” tại số 6 đường Trần Quốc Toản (TP Đà Nẵng). Công an thu giữ thêm 208 bình khí cười và làm rõ hành vi đặt hàng trái phép của hai nhân viên quán bar là Lê Tuấn Dương (SN 1996) và Đặng Chí Trung (SN 1993), cùng trú tại Hà Nội.

Tổng cộng, lực lượng chức năng đã tạm giữ 734 bình khí cười nghi vấn (trị giá khoảng 1 tỷ đồng), 8 ô tô, 2 mô tô, 14 điện thoại di động. Đồng thời, phát hiện các tài khoản của nhóm đối tượng có tổng giao dịch liên quan đến việc buôn bán khí cười lên đến 50 tỷ đồng từ đầu năm 2025 đến nay.

Công an Đà Nẵng thu giữ hơn 700 bình khí cười. Ảnh: CACC

Hiện Phòng CSKT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp khí cười tại TP Hà Nội và các địa bàn liên quan.

PHẠM NGA