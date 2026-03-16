Pháp luật

An ninh - trật tự

Cà Mau: 2 người bị điện giật tử vong khi thi công tường rào

SGGPO

Chiều 16-3, thông tin từ UBND xã Hòa Bình (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện, làm 2 người tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc

Theo đó, khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, ông C.T. (sinh năm 1984) và ông D.S.P. (sinh năm 1985, đều ngụ ấp Chùa Phật, xã Hòa Bình) thi công đóng cừ làm hàng rào cho nhà ông L.V.T. (sinh năm 1951, ngụ ấp Phước Thạnh 1, xã Hòa Bình).

Quá trình làm việc, thiết bị đóng cừ chạm vào dây dẫn điện khiến ông C.T. và ông D.S.P. tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Bình nhanh chóng phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, lập biên bản sự việc và ghi lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.

TẤN THÁI

Từ khóa

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn