Cà Mau: 2 người bị điện giật tử vong khi thi công tường rào

Chiều 16-3, thông tin từ UBND xã Hòa Bình (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện, làm 2 người tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc

Theo đó, khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, ông C.T. (sinh năm 1984) và ông D.S.P. (sinh năm 1985, đều ngụ ấp Chùa Phật, xã Hòa Bình) thi công đóng cừ làm hàng rào cho nhà ông L.V.T. (sinh năm 1951, ngụ ấp Phước Thạnh 1, xã Hòa Bình).

Quá trình làm việc, thiết bị đóng cừ chạm vào dây dẫn điện khiến ông C.T. và ông D.S.P. tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Bình nhanh chóng phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, lập biên bản sự việc và ghi lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.



TẤN THÁI