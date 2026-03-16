Hà Nội: Xử lý xe tải làm rơi đất thải khiến người đi đường bị ngã

Chiều 16-3, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, liên quan vụ nhiều người đi xe máy bị ngã trên đường Quang Trung (phường Hà Đông), đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Trước đó, sáng cùng ngày, qua nắm tình hình và tiếp nhận phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phát hiện đất thải rơi vãi trên tuyến Cầu Đơ - Quang Trung, đoạn trước số 267 Quang Trung, phường Hà Đông.

Sự việc khiến một số người tham gia giao thông bị trơn trượt, ngã xe. Vụ việc cũng nhanh chóng được người dân chia sẻ trên mạng xã hội để cảnh báo người đi đường.

Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý các xe tải chở đất thải làm rơi xuống đường. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Qua xác minh, lực lượng cảnh sát giao thông xác định gần khu vực các tuyến đường trên có bãi tập kết đất thải phục vụ công trình xây dựng của TP Hà Nội. Trong quá trình vận chuyển đất vào bãi tập kết, một số phương tiện làm rơi vãi đất, bùn ra mặt đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp Công ty Môi trường đô thị Hà Đông thu dọn lượng đất rơi vãi, đồng thời phun rửa mặt đường nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Chiều 16-3, đơn vị vận chuyển đất thải và các cơ quan liên quan tiến hành dọn dẹp, vệ sinh mặt đường có bùn đất rơi. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cùng với đó, tổ công tác của cảnh sát giao thông trực tiếp kiểm tra bãi tập kết. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 phương tiện chở đất dù có bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi đất ra đường. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý 3 tài xế với hành vi “điều khiển xe chở đất, đá có bạt che đậy nhưng để rơi vãi ra đường”, mức phạt 3 triệu đồng/trường hợp, đồng thời tạm giữ giấy tờ liên quan để xử lý theo quy định.

Tin liên quan
ĐỖ TRUNG

Xử phạt xe tải chở chất thải rơi ra đường Nhiều người bị ngã vì mặt đường nhiều bùn đất phường Hà Đông đường Quang Trung nhiều bùn đất

