Bắt tạm giam người phụ nữ đăng nhiều clip xuyên tạc về KCN Phù Mỹ

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Võ Thị Phụng về hành vi sử dụng Facebook đăng tải các video và có lời lẽ kích động, xuyên tạc, bịa đặt, đưa thông tin sai sự thật về dự án khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ.

Ngày 6-10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh này đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Võ Thị Phụng (sinh năm 1979, trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, sáng 19-8-2025, tại khu vực tổ chức lễ khởi công dự án KCN Phù Mỹ - giai đoạn 1 (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai), bà Võ Thị Phụng đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Phụng Võ” để phát trực tiếp 6 video clip ghi lại hình ảnh nhiều người dân tập trung tại khu vực.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định xử đối với bà Phụng. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Trong các đoạn phát trực tiếp này, bà Phụng liên tục hò hét, la ó, có lời lẽ kích động, xuyên tạc, bịa đặt và đưa thông tin sai sự thật liên quan dự án; kêu gọi người dân, cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận tiêu cực, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Các nội dung phát tán cho rằng dự án chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chưa đánh giá tác động môi trường, chưa lấy ý kiến nhân dân...

Cơ quan An ninh điều tra xác định, hành vi của Võ Thị Phụng đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín doanh nghiệp, hệ thống chính trị địa phương, tác động tiêu cực đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24-9-2025, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Phụng. Ngày 3-10-2025, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn các quyết định nêu trên.

Tại cơ quan công an, bà Võ Thị Phụng đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời thành khẩn khai báo, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

NGỌC OAI