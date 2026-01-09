TPHCM: Khởi tố thêm 7 đối tượng liên quan đến vụ đòi nợ thuê

Ngày 9-1, Công an TPHCM cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” (đòi nợ thuê) do Hồ Thành Được, Lê Tuấn Phong cùng đồng bọn thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 7 đối tượng về cùng tội danh.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Tấn (sinh năm 1977, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Hữu Tính (sinh năm 1987, ngụ phường Long Phước), Nguyễn Thanh Linh (sinh năm 1991, ngụ phường Bình Trưng), Nguyễn Minh Hiệp (sinh năm 1988, ngụ phường Long Trường), Trần Anh Nghĩa (sinh năm 1991, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Trương Công Định (sinh năm 1996, ngụ phường Cát Lái) và Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1992, ngụ phường Long Trường).

Đối tượng Nguyễn Trung Thế Lữ

Đáng chú ý, theo kết quả điều tra, Nguyễn Trung Thế Lữ (sinh năm 1994, thường trú tỉnh Đắk Lắk) không chỉ là người bị hại trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” mà còn có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bà B.T.H. (sinh năm 1976, thường trú phường Cầu Kiệu).

Cụ thể, Nguyễn Trung Thế Lữ đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và sự tin tưởng của bà H., đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ, khả năng can thiệp, lo liệu cho 4 nhân viên của bà H. đang bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Trên thực tế, Lữ không có khả năng và không liên hệ với bất kỳ cá nhân nào như đã hứa hẹn. Toàn bộ số tiền 2,5 tỷ đồng nhận từ bà H., Nguyễn Trung Thế Lữ đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

VĂN ANH