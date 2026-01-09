Viện kiểm sát chỉ rõ sai phạm trong vụ nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) nói không biết sai phạm ở đâu. Đối đáp lại, đại diện viện kiểm sát đã chỉ ra các sai phạm ở cục này.

Ngày 9-1, tiếp tục phiên xét xử 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm đối đáp với các phần tự bào chữa của các bị cáo và phần bào chữa của các luật sư.

Theo cáo buộc, 34 cán bộ, nhân viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số 107 tỷ đồng trong các hoạt động giúp doanh nghiệp, cá nhân hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lớn nhất, gần 44 tỷ đồng. Tự bào chữa trước đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nói "không biết sai ở đâu" trong quá trình cấp giấy GMP và hậu kiểm nhà máy của bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (chủ doanh nghiệp). Trong vụ án, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc nhận hơn 1 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Năng Mạnh.

Đối đáp với quan điểm bào chữa trên, đại diện viện kiểm sát cho hay, trước khi đoàn kiểm tra đi thẩm định cấp chứng nhận GMP và hậu kiểm nhà máy thì bị cáo Nguyễn Năng Mạnh và cấp dưới đề nghị cán bộ của Cục An toàn thực phẩm hỗ trợ công ty.

Từ đó, Cao Văn Trung (Trưởng phòng pháp chế thanh tra của Cục An toàn thực phẩm) đã báo cáo và được bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Hùng Long đồng ý hỗ trợ doanh nghiệp. Do đó, Cao Văn Trung đề nghị Nguyễn Năng Mạnh phải chu đáo với cán bộ trong đoàn và lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm.

Đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm đối đáp lại với các phần tự bào chữa của các bị cáo

Theo đại diện viện kiểm sát, thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện một số lỗi tồn tại nhưng không đưa vào biên bản do đã thống nhất hỗ trợ doanh nghiệp từ đầu. Cao Văn Trung cầm phong bì của doanh nghiệp ghi tên lãnh đạo cục về báo cáo Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long là: đoàn kiểm tra đã hỗ trợ doanh nghiệp và doanh nghiệp có gửi quà.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đồng ý nhận quà và chỉ đạo thông báo doanh nghiệp sớm khắc phục lỗi ghi trong biên bản. “Có một số lỗi sẽ không ghi vào biên bản, một số lỗi vẫn ghi vào biên bản và đề nghị doanh nghiệp khắc phục sớm", đại diện viện kiểm sát phân tích. Từ nhận định đó, đại diện viện kiểm sát cho rằng, không có lý do gì để bị cáo nói "không có trách nhiệm hình sự" trong việc trên, khi cục trưởng nhận phong bì ghi rõ tên doanh nghiệp do đoàn kiểm tra cầm về.

Trả lời thẩm vấn và tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng) cùng nhiều cán bộ cấp dưới đều biện minh rằng nhận tiền cảm ơn từ doanh nghiệp nhưng làm đúng trong khâu thẩm duyệt hồ sơ. Những người này khẳng định không vì nhận tiền mà bỏ qua lỗi sai của doanh nghiệp. Song, đại diện cơ quan công tố khẳng định, họ truy tố các bị cáo về tội nhận hối lộ chứ không phải xử lý về tội làm giả sản phẩm.

Phiên tòa tiếp tục các nội dung trong phần tranh luận.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh, bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị đề nghị 12-13 năm tù. 2 cựu Cục phó của Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn bị đề nghị lần lượt là 11-12 năm tù và 5-6 năm tù. Các bị cáo Long và Tuấn bị đề nghị phạt cùng về tội “Nhận hối lộ”...

ĐỖ TRUNG