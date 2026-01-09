Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với tài xế xe khách rượt đuổi xe tải

Ngày 9-1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa mời làm việc tài xế xe khách có hành vi rượt đuổi xe tải sau khi xảy ra va chạm nhẹ với xe này.

Qua clip lan truyền trên mạng cho thấy, xe khách di chuyển từ TPHCM về Đồng Tháp có va chạm nhẹ với xe tải, sau đó xe khách tăng tốc đuổi theo xe tải.

Vụ việc khiến nhiều hành khách trên xe hoảng sợ, la hét và yêu cầu dừng xe lại. Tuy nhiên, tài xế bất chấp la hét của hành khách tiếp tục điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách cúp đầu, quay nhiều vòng tại ngã tư để đuổi theo xe tải.

Tài xế xe khách rượt đuổi theo xe tải khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Clip do hành khách trên xe quay lại

Qua xác minh, người điều khiển xe khách là N.Đ.T. (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Còn phương tiện chở hành khách là của hãng xe Hùng Hiếu, chạy tuyến TPHCM - Chợ Gạo - Mỹ Tho. Hình ảnh trong đoạn clip xảy ra tại đoạn đường từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa hướng ra ngã tư Đồng Tâm, đã ra khỏi cao tốc.

Bước đầu làm việc, tài xế T. trình bày vào tối 7-1, khi đang lái xe khách ra hết đường cao tốc, đến đoạn đường dẫn hướng về Trung Lương thì xảy ra va chạm nhẹ với xe tải (xe tải va vào gương chiếu hậu của xe khách). Tuy nhiên, tài xế xe tải không dừng lại mà tiếp tục chạy về hướng ngã tư Đồng Tâm nên tài xế T. điều khiển xe khách đuổi theo.

Quá trình điều khiển, tài xế T. có các hành vi chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chuyển làn liên tục, quay đầu tại ngã tư để đuổi theo xe tải… Sau đó, xe tải đã chạy vào đường mòn, còn hành khách yêu cầu xuống xe nên tài xế T. dừng việc rượt đuổi và quay về trạm của hãng xe để cho hành khách xuống.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Sự việc xảy ra, đại diện nhà xe Hùng Hiếu đã đình chỉ công tác tài xế N.Đ.T., nhận trách nhiệm và xin lỗi hành khách về sự cố đáng tiếc trên. Nhà xe Hùng Hiếu đang tiến hành các biện pháp chấn chỉnh nội bộ, không tái diễn sự việc tương tự.

NGỌC PHÚC