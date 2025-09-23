Hà Nội lập chuyên đề kiểm tra KOLs/KOCs quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về Chuyên đề “Tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe” trên địa bàn Hà Nội năm 2025.

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế Hà Nội là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ngành để hướng dẫn, giám sát triển khai kế hoạch.

Sở Y tế sẽ tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng mẫu biểu, quy trình kiểm tra, tổ chức lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm, xử lý vi phạm, và công khai kết quả. Sở Công thương là cơ quan thường trực có trách nhiệm kiểm tra hoạt động kinh doanh qua môi trường thương mại điện tử, kho hàng, xử lý vi phạm về lưu hành, ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm.

TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

Công an TP Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường của TP Hà Nội điều tra, xử lý hình sự các vụ việc nghiêm trọng; tổ chức các đợt cao điểm, lập chuyên án, triệt phá các đường dây, ổ nhóm sản xuất, tiêu thụ hàng giả.

Đặc biệt, phạm vi triển khai kế hoạch trên toàn TP Hà Nội, với các đối tượng, gồm: các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; các tổ chức, cá nhân hoạt động qua thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số để quảng bá và kinh doanh; các phương tiện vận tải, kho hàng, đơn vị logistics, kho hàng của các sàn thương mại điện tử; các công ty quảng cáo, KOLs/KOCs hoạt động truyền thông quảng cáo sản phẩm.

Công tác kiểm soát được thực hiện theo 2 hình thức đột xuất và giám sát, kiểm tra trên không gian mạng (theo dõi, thu thập thông tin và bằng chứng vi phạm trên các website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để làm cơ sở cho việc kiểm tra trực tiếp hoặc xử lý vi phạm về thông tin, quảng cáo).

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo người dân được sử dụng sản phẩm an toàn.

MINH KHANG