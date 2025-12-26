Sức sống cơ sở

Bế mạc diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng

Chiều 26-12, Công an TPHCM phối hợp Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) tổ chức lễ bế mạc chương trình tập huấn và diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng 2025.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho các đội tấn công tham gia diễn tập thực chiến

Sau 5 ngày triển khai (từ ngày 22 đến 26-12), hoạt động diễn tập thực chiến quy tụ 40 chuyên gia, kỹ sư an toàn thông tin, đã khai thác, phát hiện và chỉ ra những điểm yếu, lỗ hổng tiềm ẩn trong Hệ thống Cổng tiếp nhận; giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn TPHCM (Cổng thông tin 1022).

Đây là cơ sở quan trọng để TPHCM tiếp tục hoàn thiện phương án bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu, tăng cường đầu tư hạ tầng, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin. Ngoài ra, thông qua hoạt động đào tạo an toàn thông tin, học viên tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM đã được tiếp cận thực tế các phương thức tấn công phổ biến, nhận diện dấu hiệu bị xâm nhập và quy trình ứng phó sự cố.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho đội tấn công, giải nhất thuộc về đội của Công ty TNHH Galaxy One; hai giải nhì thuộc về đội của Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT và Công an TPHCM. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải cho các đội xuất sắc trong chương trình đào tạo, tập huấn kỹ năng, kiến thức an toàn thông tin trên thao trường Cyber Range (VCR).

Thượng tá Thân Thị Châu Dương phát biểu bế mạc sự kiện

Thượng tá Thân Thị Châu Dương, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM) cho biết, hoạt động diễn tập thực chiến mô phỏng đầy đủ tiến trình cuộc tấn công mạng. Qua đó, nhận diện trực quan toàn diện quy trình ứng phó sự cố an ninh thông tin, đồng thời khẳng định vai trò của Công an TPHCM trong việc phối hợp với các sở, ngành trong công tác đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống chính trị thành phố.

BÙI TUẤN

