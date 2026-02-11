Chung tay để mọi nhà đón tết đủ đầy

Phường Tân Phước (TPHCM) tổ chức ngày hội xuân, trao hàng ngàn phần quà, phiếu mua hàng, chăm lo tết cho người dân khó khăn.

Lãnh đạo phường Tân Phước trao quà tết cho các hộ khó khăn

Tối 11-2, tại sân vận động Phú Mỹ, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước đã tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”, triển khai nhiều hoạt động chăm lo tết cho người dân khó khăn trên địa bàn.

Điểm nhấn của chương trình là “Phiên chợ mini 0 đồng” với 300 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng, trao đến lao động khó khăn. Người dân trực tiếp chọn mua nhu yếu phẩm, phần nào giảm áp lực chi tiêu dịp cận tết.

Phường Tân Phước trao quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn

Dịp này, ban tổ chức trao hơn 1.000 phần quà cho hộ mới thoát nghèo từ Quỹ Vì người nghèo TPHCM và các hộ khó khăn, trẻ mồ côi từ Quỹ Vì người nghèo phường.

Người dân phường Tân Phước mua hàng 0 đồng tại Phiên chợ mini 0 đồng do phường tổ chức

Nhiều mặt hàng thiết yếu được bán với giá 0 đồng tại phiên chợ

*Cùng ngày, phường Tân Phước phối hợp với Bệnh viện Mắt miền Đông tổ chức chương trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khám mắt miễn phí cho người dân phường Tân Phước

Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ đã đo thị lực, kiểm tra nhãn áp, soi đáy mắt và sàng lọc các bệnh lý thường gặp như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, tật khúc xạ… Người dân còn được tư vấn cụ thể về phương pháp điều trị, cách chăm sóc và bảo vệ thị lực phù hợp với từng độ tuổi.

Những trường hợp phát hiện bệnh lý cần can thiệp chuyên sâu được hướng dẫn đến cơ sở y tế chuyên khoa để tiếp tục điều trị.

Ủy ban MTTQ phường Tân Phước cũng tri ân các đơn vị, cá nhân đồng hành, chung tay chăm lo để người dân đón xuân ấm áp, nghĩa tình.

TRÚC GIANG