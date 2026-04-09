Bền bỉ đưa hàng Việt đến người dân vùng xa

Thông qua các chuyến xe lưu động được tổ chức từ hải đảo, vùng biên đến khu công nghiệp, hàng Việt chất lượng, giá tốt đang được đưa thẳng đến nơi người tiêu dùng cần, thay vì phụ thuộc vào các điểm bán cố định.

Phiên chợ nghĩa tình biển đảo tổ chức ngày 19-3 tại đặc khu Côn Đảo

Từ “siêu thị thu nhỏ” giữa đảo xa…

Cuối tháng 3-2026, tại đặc khu Côn Đảo, Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo tổ chức chương trình “Phiên chợ nghĩa tình biển đảo”, mang hàng hóa thiết yếu từ đất liền ra phục vụ miễn phí hơn 800 cán bộ, chiến sĩ và giáo viên đang sinh sống, công tác trên đảo.

Không gian chương trình được bố trí như một “siêu thị thu nhỏ” ngay tại doanh trại Công binh phòng thủ khu vực 6, với các mặt hàng quen thuộc trong đời sống hàng ngày: thực phẩm khô, gia vị, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng… Điểm đáng chú ý là hàng hóa không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn được lựa chọn phù hợp với điều kiện sinh hoạt đặc thù nơi đảo xa - nơi mỗi chuyến hàng ra vào đều phụ thuộc vào thời tiết và vận chuyển đường biển.

Để thực hiện chương trình, đại diện Saigon Co.op cho biết, đơn vị đã vận chuyển hàng hóa và trang thiết bị bằng nhiều chuyến tàu từ đất liền ra đảo, tổng giá trị hàng hóa và chi phí tổ chức hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh hoạt động mua sắm, chương trình còn có các tiết mục giao lưu văn nghệ, góp phần tạo không khí ấm áp, gắn kết giữa đoàn công tác với lực lượng cán bộ, chiến sĩ và giáo viên trên đảo. Theo Đại tá Trần Văn Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - đặc khu Côn Đảo, đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về đời sống mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, góp phần tiếp thêm động lực cho lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Đến những chuyến hàng về vùng biên, khu công nghiệp

Cũng trong tháng 3 vừa qua, các hoạt động đưa hàng Việt về vùng sâu, vùng xa đã được Saigon Co.op triển khai ở nhiều địa phương Tại khu vực vùng biên Bù Đốp (tỉnh Đồng Nai), siêu thị Co.opmart Đồng Xoài đã phối hợp Trung tâm Xúc tiến tỉnh Đồng Nai và Hội Nông dân tổ chức chuyến hàng lưu động cho bà con nơi đây. Chuyến hàng mang theo những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu được phân phối tại Co.opmart Đồng Xoài như dầu ăn, nước mắm, gạo, đường, hóa mỹ phẩm…

Thông qua chuyến hàng lưu động này, người dân Bù Đốp thay vì phải mua hàng qua các kênh nhỏ lẻ với giá cao và nguồn gốc khó kiểm soát, đã được tiếp cận trực tiếp các sản phẩm từ hệ thống bán lẻ hiện đại, giá ổn định và chất lượng đảm bảo. “Việc đưa hàng Việt về tận địa phương không chỉ giúp người dân tiếp cận sản phẩm tốt hơn, mà còn góp phần tạo thói quen tiêu dùng hàng có xuất xứ rõ ràng. Việc duy trì nguồn hàng ổn định ngay tại địa phương giúp giảm đáng kể áp lực chi tiêu cho người dân”, đại diện Trung tâm Xúc tiến tỉnh Đồng Nai cho biết.

Tại TP Huế, siêu thị Co.opmart Huế phối hợp với Công ty HBI tổ chức chương trình bán hàng lưu động trong khuôn khổ “Ngày hội công nhân”, đưa các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đến trực tiếp nơi làm việc. Tại đây, người lao động có thể lựa chọn các sản phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày và nhu cầu sinh hoạt gia đình như thực phẩm, hóa mỹ phẩm… với giá ưu đãi và nguồn gốc rõ ràng. Việc đưa hàng hóa vào tận doanh nghiệp không chỉ giúp người lao động tiết kiệm thời gian đi lại, mà còn tạo điều kiện để họ tiếp cận nguồn hàng ổn định, giảm bớt áp lực chi tiêu.

Từ các hoạt động tại Côn Đảo, vùng biên đến khu công nghiệp, có thể thấy, bên cạnh mở rộng điểm bán cố định, nhà bán lẻ Saigon Co.op đang chủ động đưa hàng hóa đến những nơi khó tiếp cận. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, với mạng lưới hơn 800 điểm bán trên cả nước, Saigon Co.op hiện tham gia bình ổn 9 nhóm hàng thiết yếu. Tuy nhiên, việc giữ giá, đảm bảo nguồn cung thôi là chưa đủ. Vấn đề đặt ra là làm sao để hàng hóa đến được những khu vực mà hệ thống bán lẻ hiện đại chưa phủ tới, người dân khó tiếp cận. “Suốt 30 năm qua, Co.opmart luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh “Người nội trợ của nhân dân”, không chỉ qua hoạt động bán lẻ mà còn bằng nhiều chương trình hướng đến cộng đồng. Từ đô thị đến đảo xa, chúng tôi tổ chức các kênh phân phối phù hợp để người dân có thể mua được hàng hóa thiết yếu thuận tiện nhất”, ông Nguyễn Ngọc Thắng nhấn mạnh.

Hiện nay, định hướng xuyên suốt của Co.opmart: không chỉ mở rộng quy mô hệ thống mà còn gắn hoạt động bán lẻ với đời sống tiêu dùng, thông qua việc cung cấp hàng hóa chất lượng, tham gia bình ổn thị trường và duy trì các chương trình hướng về cộng đồng.

PHÚC ANH