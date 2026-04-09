Tiêu dùng thông minh

Dịch vụ Co.op+ mang nhiều tiện ích cho người dân

SGGP

Những việc tưởng nhỏ như đóng tiền điện, nước, nạp thẻ hay thanh toán internet lâu nay vẫn khiến nhiều người phải đi thêm 1-2 điểm khác nhau mỗi tháng.

Nay, các khoản này có thể được xử lý ngay trong lúc đi mua sắm thông qua dịch vụ Co.op+ tại hệ thống Co.opSmile. Cụ thể, Co.op+ hỗ trợ thu hộ tiền điện, nước, internet, nạp thẻ điện thoại, thẻ game... cũng như thanh toán vay tiêu dùng, trả góp. Việc tích hợp này giúp người tiêu dùng không cần tách riêng việc mua sắm và thanh toán các khoản phí sinh hoạt.

Bà Thanh Mai (65 tuổi, phường Bàn Cờ, TPHCM) cho biết, trước đây mỗi tháng bà phải đi nhiều điểm để đóng tiền điện, nước thì nay chỉ cần ra Co.opSmile gần nhà, vừa mua đồ ăn vừa đóng luôn hóa đơn, nhanh gọn hơn hẳn. Tương tự, ông Minh Thông (phường Bình Quới) chia sẻ, việc thanh toán tiền internet hay các khoản trả góp ngay cửa hàng tiện lợi giúp ông chủ động hơn trong chi tiêu. “Đi chợ sẵn thì làm luôn, khỏi phải đi thêm chỗ khác”, ông nói.

Dù không phải mô hình mới, việc đưa dịch vụ thanh toán vào các cửa hàng gần khu dân cư đang giúp Co.op+ trở thành tiện ích được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong sinh hoạt hàng ngày.

PHƯƠNG OANH

