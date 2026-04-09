Trung tâm thương mại Sense City lan tỏa sống xanh từ hành động nhỏ

Hưởng ứng xu hướng tiêu dùng bền vững, Trung tâm thương mại Sense City đẩy mạnh các hoạt động gắn với bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng cộng đồng tiêu dùng xanh ngay trong không gian mua sắm.

Thông qua chuỗi chương trình “Sense sống xanh cùng bạn”, các Trung tâm thương mại Sense tổ chức nhiều hoạt động tương tác, khuyến khích khách hàng thay đổi thói quen theo hướng thân thiện môi trường. Điểm nhấn là các hoạt động tái chế, đổi rác lấy cây xanh, cùng các workshop sáng tạo như trồng cây, trang trí chậu, giúp người tham gia tiếp cận lối sống xanh một cách gần gũi, dễ thực hiện. Song song đó, hệ thống còn lồng ghép các thông điệp môi trường vào hoạt động mua sắm, như tặng quà thân thiện môi trường, khuyến khích dùng túi tái sử dụng, từng bước hình thành thói quen tiêu dùng bền vững.

Đại diện hệ thống cho biết, mục tiêu không chỉ dừng ở các sự kiện mang tính hưởng ứng, mà là tạo ra sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng hàng ngày, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ.

NGỌC ANH