Co.op Online: Chọn “Save Plus” - Giỏ hàng đầy, hóa đơn nhẹ

Xu hướng chi tiêu thắt chặt đang khiến người mua ưu tiên mua hàng giảm giá trực tiếp thay vì tích điểm. Trước nhu cầu này, Co.op Online đã phát triển danh mục “Save Plus”, với thiết kế theo hướng giảm ngay giá bán, không cần săn sale hay tích điểm.

Khảo sát trên kênh mua sắm này cho thấy, nhiều mặt hàng quen thuộc đang được điều chỉnh giá rõ rệt. Chẳng hạn, bún khô Co.op Select 400g từ 24.000 đồng/gói giảm còn 22.000 đồng; nước mắm Co.op Select 500ml từ 22.900 đồng/chai còn 17.900 đồng. Nhóm gia vị nấu ăn cũng có mức giảm đáng kể: hạt nêm thịt heo, xương ống, tủy 1,2kg từ 82.000 đồng còn 41.000 đồng/ gói, tương đương giảm gần một nửa. Ở nhóm hàng thiết yếu gia đình, muối biển tinh sấy Co.op Select 1kg từ 6.300 đồng còn 5.700 đồng/gói. Các sản phẩm chăm sóc cá nhân và vệ sinh nhà cửa cũng được điều chỉnh: kem đánh răng Co.op Select Freshmint 210g giảm từ 41.000 đồng còn 36.000 đồng/tuýp; nước rửa chén tinh dầu gừng cam 500g từ 27.000 đồng còn 16.900 đồng/chai; nước tẩy toilet từ 31.500 đồng còn 19.900 đồng/chai. Đáng chú ý, nước lau sàn túi 3,2 lít giảm từ 67.000 đồng còn 49.000 đồng.

Việc tập trung giảm giá vào nhóm hàng gia vị, hóa mỹ phẩm, đồ khô… cho thấy xu hướng kích cầu tiêu dùng theo hướng thiết thực, giúp người nội trợ cân đối ngân sách mà không phải cắt giảm nhu cầu cơ bản.

