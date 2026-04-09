Co.opXtra siết chi phí, dồn lực tăng hiệu quả kinh doanh

Hệ thống Co.opXtra xác định năm 2026 theo đuổi chiến lược điều hành “tăng doanh thu - giảm chi phí - tăng lợi nhuận”, hướng đến tối ưu hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường bán lẻ cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo đó, Co.opXtra lựa chọn phương châm “làm ít được nhiều”, tập trung chọn lọc các chương trình khuyến mãi, cắt giảm những hoạt động kém hiệu quả để dồn nguồn lực vào chất lượng hàng hóa và tỷ lệ lãi gộp. Hệ thống đồng thời đẩy mạnh phát triển hàng nhãn riêng, coi đây là yếu tố tạo khác biệt và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, Co.opXtra ưu tiên nâng cấp trải nghiệm mua sắm theo hướng cao cấp, tiện lợi hơn cho người tiêu dùng. Các hoạt động cải tạo không gian, tối ưu trưng bày và nâng chất lượng dịch vụ từ các đối tác như giao hàng, an ninh, vệ sinh… cũng được triển khai đồng bộ, vừa nâng trải nghiệm khách hàng vừa kiểm soát chi phí vận hành.

Đại diện hệ thống cho biết, việc cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát chi phí sẽ là trọng tâm xuyên suốt, trong đó yếu tố hiệu quả được đặt lên hàng đầu thay vì mở rộng bằng mọi giá. Hướng đi này được kỳ vọng giúp Co.opXtra củng cố nền tảng hoạt động, tạo dư địa tăng trưởng bền vững thời gian tới.

HẠNH NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục

