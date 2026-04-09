Doanh nghiệp sản xuất, phân phối “bắt tay” kiềm giá hàng hóa

Hơn 1 tháng nay, dù giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng, nhiều mặt hàng thiết yếu tại kênh phân phối hiện đại vẫn giữ ổn định. Kết quả này đến từ sự “bắt tay” giữa doanh nghiệp sản xuất và hệ thống phân phối trong việc tối ưu các hoạt động kinh doanh và duy trì nguồn hàng ổn định.

Giá hàng hóa tại kênh bán lẻ hiện đại được giữ ổn định

Giá chưa tăng không phải ngẫu nhiên

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại các hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn TPHCM như Co.opmart Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây), Co.opXtra Vạn Hạnh (phường Hòa Hưng), Co.op Food Thanh Đa (phường Bình Quới)…, mặt bằng giá nhiều nhóm hàng tiêu dùng nhanh vẫn ổn định như thời điểm cuối tháng 2-2026.

Cụ thể, dầu gội Fresh giảm gãy rụng tinh dầu bưởi 650g hiện ở mức 120.000 đồng/chai; dựng heo Vissan 128.000 đồng/kg; nạc rọi heo xay Vissan 162.000 đồng/kg; thịt đùi heo Anh Hoàng Thy 115.600 đồng/kg; sườn heo chặt Vissan 210.000 đồng/ kg… Thậm chí, một số mặt hàng còn có xu hướng giảm mạnh do đang áp dụng khuyến mãi như dầu gội Sunsilk óng mượt rạng ngời 900g giá 204.900 đồng/chai, giảm còn 169.000 đồng/chai; nước chanh muối Restore Bidrico pet 495ml giữ mức giá 8.200 đồng/chai, còn 7.200 đồng/chai… “Ngay khi xảy ra xung đột tại Trung Đông, công ty đã nhanh chóng bắt tay cùng nhà cung cấp gia tăng nguồn nguyên liệu dự trữ từ 1 tháng lên 3 tháng. Cùng với đó, kích hoạt giải pháp chia sẻ rủi ro trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Nhờ vậy mà cho đến nay, cơ bản công ty vẫn giữ được giá sản phẩm ổn định tại các điểm bán”, ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tân Quang Minh, chia sẻ.

Lý giải thêm nguyên nhân giá hàng hóa ổn định dù giá chi phí nhiên liệu, logistics đã tăng 20-40%, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, doanh nghiệp đã chủ động làm việc với nhà cung cấp giữ mức giá hợp lý các nhóm hàng thiết yếu. Đây cũng là cơ sở để Saigon Co.op phát huy lợi thế của hơn 800 điểm bán trên cả nước, duy trì nguồn hàng đầy đủ với giá ổn định, góp phần đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường.

Để làm được điều này, hệ thống đã tăng cường dự trữ hàng hóa tại các trung tâm phân phối, ưu tiên nguồn cung nội địa và vùng nguyên liệu gần nhằm tối ưu phí vận chuyển. Nhờ đó, các mặt hàng tươi sống như rau củ, thịt, cá, trái cây vẫn về siêu thị mỗi ngày, đảm bảo độ tươi và giá hợp lý. Đáng chú ý, nhóm hàng giặt xả, tẩy rửa được ưu tiên trữ lượng lớn do chịu tác động mạnh từ chi phí vận chuyển. Nhờ vậy, không chỉ giữ được giá ổn định, hệ thống còn có thể triển khai các mức giảm sâu, mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Saigon Co.op đã mạnh dạn ứng vốn để dự trữ hàng hóa 3-6 tháng, đàm phán với nhà cung cấp và đối tác logistics để chia sẻ chi phí, chấp nhận giảm một phần lợi nhuận nhằm giữ giá bán ổn định. “Trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, việc duy trì giá ổn định tại hệ thống bán lẻ, triển khai các chương trình khuyến mãi là giải pháp quan trọng để hạn chế tác động của biến động giá xăng dầu sang nhóm hàng thiết yếu”, ông Nguyễn Ngọc Thắng nhấn mạnh.

Mạng lưới bình ổn phủ rộng, sẵn sàng can thiệp khi thị trường biến động Ông Ngô Hồng Y, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương TPHCM, cho biết, TPHCM vừa triển khai chương trình Bình ổn thị trường năm 2026 với sự tham gia của 66 doanh nghiệp, tập trung vào 3 nhóm hàng chính: lương thực thực phẩm thiết yếu, phục vụ học tập và hàng tiêu dùng thiết yếu. Các sản phẩm bình ổn được phân phối rộng khắp qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích và kênh bán lẻ của doanh nghiệp. Độ phủ này giúp hàng hóa luôn sẵn có trên thị trường, hạn chế tình trạng đứt nguồn cung - yếu tố thường kéo theo tăng giá. Khi thị trường có biến động hoặc nguy cơ thiếu hàng, sở phối hợp với địa phương tổ chức các chuyến bán hàng lưu động để kịp thời bổ sung nguồn cung.

Gắn kết chặt chẽ sản xuất và phân phối

Cùng với nỗ lực từ hệ thống phân phối, việc giữ ổn định mặt bằng giá còn đến từ sự đồng hành của các doanh nghiệp sản xuất - những đơn vị trực tiếp “giữ giá từ gốc” trong chuỗi cung ứng. Trong đó, ở nhóm hàng hóa mỹ phẩm, ông Vương Ngọc Dũng, Giám đốc tiếp thị Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC), cho biết, doanh nghiệp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tối ưu quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí vận hành đến cắt giảm những hoạt động chưa thật cần thiết. “Tất cả đều được rà soát lại nhằm hạn chế tối đa áp lực dồn lên giá bán. Đặc biệt, chúng tôi chấp nhận chia sẻ lợi nhuận với người tiêu dùng, cùng hệ thống phân phối gồng gánh chi phí trong giai đoạn này. Vài tháng tới, toàn bộ danh mục sản phẩm tại kênh siêu thị vẫn giữ nguyên như đầu năm”, ông Vương Ngọc Dũng khẳng định. Việc giữ giá không còn là câu chuyện riêng lẻ của từng doanh nghiệp, mà là sự phối hợp trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Khi nhà sản xuất chủ động “giữ giá từ gốc”, hệ thống phân phối mới có dư địa để ổn định mặt bằng giá và triển khai các chương trình hỗ trợ người tiêu dùng.

Không chỉ ở nhóm hàng mỹ phẩm, các doanh nghiệp thực phẩm như Hoàng Anh Thy, Vissan, San Hà, Vĩnh Thành Đạt, Vinamilk… cũng đang duy trì mặt bằng giá bán ổn định tại siêu thị, bất chấp áp lực chi phí đầu vào gia tăng. Đại diện một số doanh nghiệp cho biết, để giữ giá, họ buộc phải tái cấu trúc hoạt động theo hướng tinh gọn hơn như kiểm soát chặt chi phí logistics, tối ưu sản xuất, cắt giảm các khoản chi chưa cấp thiết. Biên lợi nhuận vì vậy bị thu hẹp, nhưng được xem là khoản “chia sẻ cần thiết” để giữ sức mua và duy trì sự ổn định của hệ thống phân phối... Những nỗ lực trên không chỉ giúp người dân cân đối chi tiêu trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động mà còn góp phần khẳng định vai trò của doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ ở TPHCM trong việc giữ ổn định thị trường và phục vụ tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng.

MINH XUÂN