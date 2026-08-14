Nhộn nhịp hoạt động vui chơi dịp lễ 2-9

Dịp Quốc khánh 2-9, TPHCM và các địa phương đồng loạt chuẩn bị nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, tạo thêm sức hút cho các điểm đến.

Công viên Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu) dự kiến là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và bắn pháo hoa dịp lễ 2-9. Ảnh: HOÀNG NHÂN

Đáng chú ý, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm trong 15 phút tối 2-9, gồm 3 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm tầm thấp.

3 điểm bắn quy mô lớn gồm đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Bốn điểm tầm thấp đặt tại Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và Khu biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè).

Du khách chuẩn bị tham quan TPHCM bằng trực thăng. Ảnh: MẪN MINH

Thông tin từ một số doanh nghiệp du lịch, dịp lễ này, các tour tham quan TPHCM bằng trực thăng, khởi hành từ phường Vũng Tàu được du khách quan tâm nhiều.

Tại phường Vũng Tàu, từ 19-8 đến 5-9, Nhà truyền thống cách mạng tổ chức triển lãm hình ảnh, tư liệu về Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và những thành tựu phát triển đất nước, TPHCM.

Cùng thời gian, Tuần lễ ngành công nghiệp thực phẩm 2026 diễn ra từ 28-8 đến 5-9 tại Quảng trường Tam Thắng. Giải chạy VnExpress Marathon Vũng Tàu 2026 dự kiến diễn ra ngày 30 và 31-8 thu hút khá đông người dân, du khách tham gia.

Tại Hồ Tràm, địa phương tập trung chỉnh trang cảnh quan, tăng cường quản lý dịch vụ, yêu cầu cơ sở lưu trú, nhà hàng niêm yết và bán đúng giá.

Khách trải nghiệm đường trượt sắc màu tại Suối Tiên. Ảnh: THÂN THƯƠNG

Trong khi đó, Khu du lịch Suối Tiên tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng đến sớm trong ngày 2-9. Khu du lịch tổ chức diễu hành xe tăng, xiếc, múa lửa, DJ và show “Sơn Tinh Thủy Tinh” kết hợp võ thuật, hiệu ứng khói lửa, pháo hoa.

* Khách đặt tour tăng 15-30%

Một số hãng lữ hành trên địa bàn TPHCM cho biết, lượng khách đặt tour dịp nghỉ lễ 2-9 tăng từ 15-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lữ hành Saigontourist cho hay, khách có xu hướng đặt tour sớm để chủ động lịch trình, giữ chỗ trên các chuyến bay thuận tiện và lựa chọn mức giá phù hợp. Vietravel ghi nhận lượng khách đăng ký tour tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước và dự báo cao điểm đặt tour rơi vào khoảng 2-3 tuần trước kỳ nghỉ.

Ở thị trường nội địa, các tour khám phá ĐBSCL, Đông - Tây Bắc, biển đảo và nghỉ dưỡng tiếp tục giữ sức hút.

Du khách tham quan cây khổng lồ hơn 100 tuổi tại Thái Lan. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Với thị trường quốc tế, các điểm đến gần như Thái Lan, Nhật Bản… được nhiều du khách lựa chọn.

THI HỒNG - QUANG VŨ