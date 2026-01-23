Bệnh viện cơ sở chuyển mình

Với sự hỗ trợ toàn diện từ các bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM, các bệnh viện tuyến cơ sở đang được nâng cấp về năng lực chuyên môn, đủ sức thực hiện nhiều kỹ thuật khó trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực hiện nhiều kỹ thuật khó

Cuối năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) tiếp nhận người bệnh V. (sinh năm 1958) nhập viện trong tình trạng tức ngực, chóng mặt nhiều. Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán có nhịp bộ nối. Dù đã điều trị nội khoa theo phác đồ, tình trạng không cải thiện.

BS Hoàng Thị Loan, Khoa Tim mạch lão học, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, cho biết: “Nhịp tim chậm kéo dài tiềm ẩn nguy cơ rối loạn huyết động, có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Vì vậy, người bệnh cần được đặt máy tạo nhịp tim tạm thời càng sớm càng tốt”. Thời điểm đó, đặt máy tạo nhịp tim tạm thời là kỹ thuật mới tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Tuy nhiên, nhờ quá trình được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, chuyển giao kỹ thuật từ trước, ê kíp điều trị tại cơ sở đã đủ tự tin triển khai.

BS Hoàng Thị Loan, người trực tiếp thực hiện thủ thuật, thận trọng luồn dây điện cực qua tĩnh mạch cảnh trong phải vào buồng tim theo đúng quy trình chuyên môn. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, nhịp tim người bệnh ổn định trở lại. “Khi đó, tôi có một cảm xúc rất đặc biệt. Vừa có niềm tự hào nghề nghiệp, vừa có cảm giác nhẹ nhõm vì ca can thiệp diễn ra an toàn. Quan trọng hơn, tôi cảm nhận rõ ý nghĩa của việc hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên cho tuyến cơ sở, giúp người bệnh được can thiệp kịp thời ngay tại địa phương”, BS Hoàng Thị Loan chia sẻ.

Cách đó khoảng một tuần, cũng tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, với sự hỗ trợ trực tiếp của các bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh, Lồng ngực - mạch máu và Gây mê hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ê kíp hai bệnh viện đã phối hợp cứu sống một người bệnh bị chấn thương sọ não nặng trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Theo BS.CKI Hà Ngọc Phúc, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, trước đây, với những ca bệnh nặng như vậy, bệnh viện buộc phải chuyển tuyến trên. Quá trình vận chuyển tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời có thể bỏ lỡ “thời điểm vàng” phẫu thuật. “Nhờ sự chi viện kịp thời từ các bệnh viện tuyến trên, hiện nay, các bác sĩ tuyến cơ sở chúng tôi an tâm và vững vàng hơn khi tiếp nhận, xử trí các ca bệnh nặng. Chúng tôi cũng mạnh dạn triển khai nhiều kỹ thuật, phẫu thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ người bệnh”, BS Hà Ngọc Phúc chia sẻ.

Còn tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi ký kết hỗ trợ toàn diện với Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, đơn vị này đã triển khai thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu, cá thể hóa phác đồ điều trị theo từng nhóm bệnh lý. Vào thứ Hai và thứ Ba hàng tuần, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM cử bác sĩ xuống trực tiếp hỗ trợ chuyên môn, tham gia khám, hội chẩn và điều trị cùng đội ngũ y, bác sĩ tại cơ sở. Ở chiều ngược lại, Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu cử nhân sự tham gia đào tạo, tiếp nhận kỹ thuật mới, chuyên sâu từ đơn vị tuyến trên nhằm từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn.

Nền tảng cho sự phát triển

ThS.BS Trần Thiện Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, cho hay, sau khi được các bệnh viện tuyến cuối TPHCM hỗ trợ toàn diện, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Về chuyên môn, đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ hội chẩn trực tiếp và từ xa; qua đó từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đủ khả năng xử trí hiệu quả các ca bệnh phức tạp mà trước đây buộc phải chuyển tuyến.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu được Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao gói kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim tạm thời

Cùng với đó, các quy trình chuyên môn được chuẩn hóa, đồng bộ theo phác đồ của tuyến trên. Công tác quản trị bệnh viện cũng từng bước đổi mới, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bệnh viện thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm.

Trong thời gian tới, với sự đồng hành của các bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sẽ xây dựng trung tâm cấp cứu hoàn chỉnh, phát triển các phẫu thuật nội soi, nội soi can thiệp và kỹ thuật can thiệp mạch. Sự hỗ trợ về quản trị bệnh viện, chuyển đổi số và quản lý chất lượng cũng sẽ là nền tảng giúp đơn vị phát triển bền vững.

Không dừng ở nâng cao năng lực điều trị, mô hình hỗ trợ còn mở ra hướng phát triển mới cho y tế địa phương. PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thông tin, không chỉ đảm nhiệm vai trò khám, chữa bệnh thông thường, Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu được định hướng trở thành điểm đến du lịch y tế chuyên sâu về y học cổ truyền. Đây là lợi thế của bệnh viện, đồng thời phù hợp với tiềm năng phát triển du lịch của địa phương. “Với sự đồng hành, hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến cuối TPHCM, người dân và du khách sẽ được tiếp cận các dịch vụ y học cổ truyền chất lượng cao ngay tại địa phương”, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.

BS.CKII Nguyễn Thị Uyên Chi, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: “Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là việc áp dụng phương thức điều trị toàn diện, kết hợp y học cổ truyền chuyên sâu với y học hiện đại trong điều trị cả các bệnh lý cấp tính và mạn tính. Người bệnh cảm nhận rõ hiệu quả điều trị và sự khác biệt của phương pháp mới, thể hiện qua mức độ hài lòng ngày càng tăng”.

KHÁNH CHI