Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa giúp bệnh nhân 17 tuổi thoát “cửa tử”

Nam bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: không bắt được mạch, không đo được huyết áp, thở nhanh, da xanh, niêm nhạt, có vết thương vùng lưng trái và hông trái do vật sắc.

Bệnh nhân 17 tuổi được ê kíp Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cứu sống

Bác sĩ trực ngoại tổng quát và điều dưỡng của khoa cấp cứu đã khẩn trương triển khai các phương pháp cấp cứu khẩn cấp: lập 5 đường truyền, chuẩn bị truyền máu khối lượng lớn, đồng thời siêu âm Fast, phát hiện tràn máu màng phổi trái lượng nhiều. Sau 45 phút hồi sức tích cực, kíp trực nhanh chóng quyết định phẫu thuật mở ngực để cầm máu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khoang màng phổi trái của bệnh nhân có tới 2.200ml máu, thùy dưới phổi trái có vết thương 2cm đang chảy máu, phì phò khí. Ê kíp đã kịp thời khâu cầm máu, xử trí tổn thương phổi. Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh bất ngờ ngưng tim, phẫu thuật viên lập tức xoa bóp tim trực tiếp trong khoảng 5 phút, giúp tim đập trở lại.

Sau 90 phút phẫu thuật kết hợp hồi sức tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tích cực, đến 5 giờ sáng hôm sau, tình trạng hoàn toàn ổn định. Tổng cộng bệnh nhân đã được truyền 10 đơn vị máu và tủa lạnh.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục tốt và vừa được xuất viện.

KHÁNH CHI