Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật thành công ca u vỏ bao thần kinh hiếm gặp

Ngày 26-9, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực - Bệnh viện Đà Nẵng vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ hoàn toàn khối u vỏ bao thần kinh hiếm gặp.

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Đ.D. (SN 1991, ngụ xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng) có biểu hiện sụp mi nhẹ ở mắt trái. Trong lần khám sức khỏe định kỳ tại công ty, qua chụp X-quang ngực phát hiện khối u bất thường ở vùng đỉnh phổi trái nên bệnh nhân nhập khoa Ngoại lồng ngực - Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

BS-CKII Thân Trọng Vũ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau phẫu thuật

Tại khoa Ngoại lồng ngực, qua phim chụp CT Scan ngực phát hiện hình ảnh khối tổn thương cạnh cột sống trái.

Bệnh nhân được chẩn đoán u trung thất sau, vị trí D1-D2, theo dõi u vỏ bao thần kinh có dạng hình đồng hồ cát và lên lịch phẫu thuật cắt u bằng phương pháp nội soi lồng ngực.

Sau 2 giờ 30 phút, ca mổ thành công, người bệnh hồi phục tốt, không để lại biến chứng. Bệnh nhân ổn định, tình trạng sụp mi cải thiện và xuất viện sau 1 tuần điều trị. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là trường hợp u vỏ bao thần kinh lành tính.

BS-CKII Thân Trọng Vũ, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng (người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân) cho biết, vị trí của u nằm gần các cấu trúc quan trọng. Nhiều biến chứng có thể xảy ra như chảy máu, khàn tiếng, dò dịch não tủy, tổn thương ống ngực, tổn thương chuỗi hạch giao cảm cổ làm cho tình trạng sụp mi nặng nề hơn.

Ê kíp phẫu thuật nội soi để cắt bỏ khối u

Theo BS-CKII Thân Trọng Vũ, u vỏ bao thần kinh là loại u thần kinh phổ biến nhất ở trung thất sau, chiếm hơn 75% các khối u thần kinh tại vị trí này. Thông thường, các khối u này phát triển chậm, ít triệu chứng, nhiều trường hợp được phát hiện tình cờ. Tuy nhiên, khi u lớn có thể chèn ép gây đau ngực, khó thở, khàn tiếng hoặc hội chứng Horner (sụp mi, co đồng tử).

Đặc biệt, dạng u hình đồng hồ cát rất hiếm gặp, phẫu thuật khó khăn do liên quan đến cả ống sống và khoang màng phổi.

XUÂN QUỲNH