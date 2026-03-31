Bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 151,7 tỷ đồng, cựu phó giám đốc khắc phục 50 triệu đồng

Sáng 31-3, phiên tòa xét xử 23 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Bộ NN-PTNT trước đây (nay là Bộ NN-MT) tiếp tục phần thẩm vấn, xét hỏi các bị cáo tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân).

Theo cáo trạng, với vai trò là cán bộ kỹ thuật, sau đó là Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo Vũ Đình Thịnh được bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) phân công phụ trách toàn bộ hoạt động đấu thầu của Công ty Hoàng Dân, chịu trách nhiệm trong việc lập hồ sơ dự thầu của Công ty Hoàng Dân, phối hợp với các nhà thầu liên danh để lập hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu.

Cáo buộc cho rằng, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Dân, bị cáo Vũ Đình Thịnh đã đưa các hợp đồng khống và tài liệu kèm theo để kê khai gian dối về năng lực, kinh nghiệm của Công ty Hoàng Dân vào hồ sơ dự thầu; bị cáo này còn trực tiếp gặp các cá nhân có trách nhiệm của chủ đầu tư để nhận các file dự toán đã được duyệt của các gói thầu số 13, 17 dự án hồ Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk), gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An), gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng (tỉnh Hòa Bình trước đây) để làm căn cứ xây dựng hồ sơ dự thầu đề xuất tài chính trái quy định pháp luật.

Vũ Đình Thịnh bị cáo buộc giúp Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu trong liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 151,7 tỷ đồng và thực hiện với vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Nguyễn Văn Dân.

Các bị cáo tại phiên tòa

Khai tại phiên tòa sáng cùng ngày, bị cáo Vũ Đình Thịnh giãi bày, mình chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi vật chất gì trong vụ án, kể cả khi các dự án quyết toán xong, bị cáo cũng không được thưởng hay trả công gì. Từ năm 2008 đến 2022 chỉ là nhân viên kỹ thuật, từ năm 2022 cho tới lúc bị bắt được bổ nhiệm làm phó giám đốc phụ trách mảng đấu thầu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, như mang tiền đi cảm ơn, đưa hối lộ, bị cáo Thịnh thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Dân.

Bị cáo Vũ Đình Thịnh khai được giao phụ trách mảng đấu thầu cùng với 2-3 người giúp việc khác. Quá trình Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu, sau khi nhận được hồ sơ mời thầu, bị cáo phải nghiên cứu hồ sơ, từ những lần nghiên cứu hồ sơ mới thấy rằng Công ty Hoàng Dân không đáp ứng được điều kiện trong hồ sơ mời thầu. Biết điều đó, Thịnh báo cáo Nguyễn Văn Dân và được Dân chỉ đạo “cứ yên tâm làm việc khác”, còn việc doanh nghiệp không đủ điều kiện để Dân lo.

Theo lời khai của Thịnh, khi công đoạn gần hoàn thành để dự thảo, Giám đốc Nguyễn Văn Dân đưa cho 2 hồ sơ (bị cáo Thịnh biết 2 hồ sơ này là hồ sơ khống, làm giả) để đủ điều kiện tham gia dự thầu.

“Việc sử dụng hồ sơ khống được lặp đi lặp lại nhiều lần, thường hợp đồng giả đó được dùng lại cho các dự án khác nhau. Việc sử dụng hồ sơ khống là vi phạm pháp luật, trách nhiệm của bị cáo phải báo cáo lên ông Dân, nhưng ông Dân nói sẽ tự lo việc này”, bị cáo Vũ Đình Thịnh khai trước tòa.

Bị cáo Vũ Đình Thịnh (áo sọc ngang, ngắn tay)

Trước lời khai này, Hội đồng xét xử nhắc bị cáo: “Bị cáo có vai trò rất quan trọng trong quá trình tham gia đấu thầu của Công ty Hoàng Dân, khi nhận được file tài liệu dự toán đầu tư thì bị cáo có biết là mình vi phạm không”. Bị cáo Thịnh đáp: “Đó là vi phạm, nhưng không biết là sẽ bị xử lý hình sự”.

Chủ tọa giải thích rằng “Sinh ra việc đấu thầu để tạo ra sự công bằng và minh bạch, việc bị cáo lấy được file tài liệu trước các doanh nghiệp khác cùng tham gia đấu thầu là đã có lợi thế hơn rất nhiều”. Trước lời giải thích này, bị cáo Vũ Đình Thịnh chỉ im lặng.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Vũ Đình Thịnh phạm tội với vai trò đồng phạm, giúp sức và gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 151,7 tỷ đồng.

Trước phiên tòa, gia đình bị cáo Thịnh đã nộp khắc phục hậu quả 50 triệu đồng. Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Thịnh rằng “Cáo trạng quy kết bị cáo là đồng phạm, gây thiệt hại hơn 151,7 tỷ đồng, giờ bị cáo mới khắc phục được 50 triệu đồng, bị cáo nghĩ sao?”; “Đúng là, trong vụ án, bị cáo không được hưởng lợi gì, chỉ làm công ăn lương, thời điểm bị bắt, lương chỉ được 25 triệu đồng/tháng. Thất thoát tài sản Nhà nước là đau xót rất lớn, nhưng trong cáo trạng không nói rõ dòng tiền thất thoát này đã đi đâu”, bị cáo Vũ Đình Thịnh đáp lời và khẳng định, việc truy tố mình về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” là đúng người, đúng tội, không oan, bị cáo không có thắc mắc gì".

Khai trước tòa, bị cáo Vũ Thị Kim Liên, kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân khẳng định, mình cũng không được hưởng lợi gì trong vụ án. Việc bị cáo buộc gây thiệt số tiền 99 tỷ đồng do liên quan sai phạm về kế toán, bị cáo Liên bật khóc nói rằng, đây là số tiền rất lớn, với điều kiện kinh tế gia đình thì không thể lo được.

ĐỖ TRUNG