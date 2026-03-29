Bắt 2 đối tượng hành hung nam sinh viên ở Hà Nội

Cuối giờ chiều 29-3, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã bắt 2 đối tượng liên quan đến vụ hành hung 1 nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang.

Như Báo SGGP đã thông tin, trước đó, cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng để làm rõ hành vi đánh người.

Sau khi làm việc, chiều cùng ngày, Công an phường Yên Hòa đã bắt 2 đối tượng là Giáp Đức Sơn (46 tuổi, trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Minh Đức (40 tuổi, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 15 phút, ngày 28-3, anh N.M.Q. (sinh năm 2007, sinh viên, thường trú tại tỉnh Quảng Ninh) đang điều khiển xe máy thì xảy ra va chạm với một xe ô tô.

Đối tượng Giáp Đức Sơn và Nguyễn Minh Đức. Ảnh: CACC

Sau đó, xe ô tô đuổi theo xe nam sinh đến trước một căn nhà trên đường Nguyễn Khang, ép xe máy vào vỉa hè.

Các đối tượng xuống xe, dùng mũ bảo hiểm và gậy gỗ đánh liên tiếp vào nam sinh. Sau khi đánh người, các đối tượng lên xe ô tô bỏ đi, còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện, Công an phường Yên Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin liên quan Hà Nội: Triệu tập 2 đối tượng hành hung nam sinh viên

GIA KHÁNH