Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận 200.000 USD tiền "cảm ơn"

Chiều 30-3, phiên xét xử cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT (trước đây) Hoàng Văn Thắng và 22 đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.

Là người đầu tiên trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) khai về hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng, trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu thuộc Bộ NN-PTNT (trước đây) làm chủ đầu tư, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã sử dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân là lãnh đạo Bộ NN-PTNT (trước đây), trong đó có ông Hoàng Văn Thắng (thời điểm đó là Thứ trưởng), Trần Tố Nghị (thời điểm đó là Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình thuộc Bộ NN-PTNT trước đây) để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý và xây dựng công trình.

Cáo trạng cáo buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân đã đưa hối lộ tổng số tiền 40,2 tỷ đồng, trong đó đưa cho bị cáo Hoàng Văn Thắng 4,54 tỷ đồng, đưa cho Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng, Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) 6,25 tỷ đồng, Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc ban 2) 13,4 tỷ đồng, Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc ban 8) 3 tỷ đồng…

Khai tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dân thừa nhận bản cáo trạng truy tố mình ở 3 tội danh (Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng) là hoàn toàn chính xác, bị cáo không có ý kiến.

Khai báo về quá trình tham gia và thi công gói thầu số 13, 17 dự án hồ Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk), bị cáo Nguyễn Văn Dân cho biết, với gói thầu này, bị cáo đã giao cho 1 cá nhân phụ trách kỹ thuật trong công ty đảm nhận, tuy nhiên, bị cáo vẫn là người chỉ đạo chung. Để được tham gia dự thầu và trúng thầu, Dân đã nhờ Lê Văn Hiến (thời điểm đó là Giám đốc ban 8) tạo điều kiện và giúp đỡ doanh nghiệp của mình.

Tuy nhiên, khi được Hiến thông tin, việc giúp đỡ này phải được Trần Tố Nghị đồng ý chủ trương thì mới giúp được. Sau đó, Nguyễn Văn Dân đã gặp trực tiếp Trần Tố Nghị và Lê Văn Hiến, đồng thời hứa hẹn “sẽ có quà cảm ơn sau khi trúng thầu”. Thực hiện lời hứa, Nguyễn Văn Dân đã đưa mỗi người 3 tỷ đồng. “Lúc đưa tiền, bị cáo không căn cứ vào đâu để xác định số tiền, bị cáo chỉ căn cứ vào lượng mình trúng thầu để đưa trước 1 khoản”, bị cáo Nguyễn Văn Dân khai tại tòa.

Trong vụ án, ngoài 2 tội danh bị truy tố, Nguyễn Văn Dân còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới mua hóa đơn, chứng từ để hoàn thiện quyết toán các dự án. Ở gói thầu số 13 và 17, cơ quan công tố cáo buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân gây thiệt hại hơn 72 tỷ đồng. Với con số thiệt hại, bị cáo Dân nói không có ý kiến thêm.

Tại các gói thầu khác, cơ quan xét xử đã làm rõ phương thức, thủ đoạn của bị cáo Nguyễn Văn Dân để tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu giống với dự án hồ Krông Pách Thượng.

Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Văn Thắng bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia dự thảo và trúng thầu các gói thầu, qua đó được “cảm ơn” số tiền là 200.000 USD.

Khai trước tòa về hành vi nhận hối lộ, bị cáo Hoàng Văn Thắng phân trần, thời điểm nhận tiền, chỉ nghĩ do mình làm tốt các công việc nên anh em cảm ơn là điều bình thường. "Nhưng, tới nay, sau 7-8 năm mà nói ra câu này như là ngụy biện. Dù sao nhận tiền là hành động rất sai, điều đó khiến bị cáo mất hết thanh danh", bị cáo Thắng nói.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng cũng khẳng định, việc nhận 200.000USD của Nguyễn Văn Dân "hoàn toàn không có thỏa thuận gì". Khi bị cáo Dân điện thoại đến nhà muốn gặp, bị cáo đồng ý ngay vì việc quan hệ với các nhà thầu là rất cần thiết.

Với cáo buộc nhận hối lộ 200.000USD (khoảng 4,6 tỷ đồng), tới nay, gia đình bị cáo Hoàng Văn Thắng đã nộp khắc phục được hơn 6,2 tỷ đồng.

