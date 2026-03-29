Khởi tố 343 đối tượng qua Campuchia "làm nghề" lừa đảo trực tuyến

Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng được đưa từ Campuchia về

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và trao đổi với lực lượng Công an Lào, Campuchia... nhằm xây dựng các giải pháp căn cơ, lâu dài.

Lực lượng cảnh sát đã tăng cường điều tra, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các nhóm đối tượng, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm.

Gần đây nhất, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng Campuchia triệt xóa, bắt giữ các đối tượng hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Bộ đội Biên phòng làm việc với các đối tượng

Cụ thể, ngày 17-3, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, các lực lượng phối hợp tiếp nhận gần 400 đối tượng người Việt Nam do phía Campuchia bàn giao. Đây là các đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị triệt xóa trên đất Campuchia.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng đã xử phạt vi phạm hành chính 331 trường hợp. trong đó, 328 trường hợp qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất nhập cảnh, số tiền phạt hơn 2,4 tỷ đồng; 3 trường hợp không xuất trình được hộ chiếu, số tiền phạt hơn 3,7 triệu đồng.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng

Theo cơ quan chức năng, động cơ vi phạm của các đối tượng là tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội, sau đó xuất cảnh trái phép và đến Casino PoiPet ở Campuchia làm việc.

Thông qua các app như Whatssap, zara, Gap, Instagram, Facebook… các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dùng thiếu cảnh giác, nhất là người cao tuổi, người thường có giao dịch online.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo, ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến qua mạng gần đây, liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, liên hệ phối hợp cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra.

