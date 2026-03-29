Hà Nội: Khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ heo dịch

Chiều 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ heo dịch xảy ra trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, ngày 17-3, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra hoạt động giết mổ heo tại lò mổ cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (tại thôn 3, xã Nam Phù, TP Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi). Đây là lò mổ cung cấp lượng thịt heo lớn, chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các công ty cung cấp thực phẩm lớn tại Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở đã giết mổ heo bị dịch tả heo châu Phi. Hiền cùng 1 số đối tượng đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom heo bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang rồi vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CÔNG AN TP HÀ NỘI

Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép heo bệnh, thậm chí heo đã chết được đưa vào giết mổ.

Tài liệu điều tra xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con heo dịch bệnh (gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.

Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố 8 bị can, trong đó các bị can Nguyễn Thị Hiền và Đỗ Văn Thanh (cùng 43 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, trú tại Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, trú tại Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) cùng về tội “Vi phạm quy về an toàn thực phẩm”; các bị can Lê Ngọc Anh (52 tuổi, Trạm trưởng Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (43 tuổi, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ), Nguyễn Thị Phương Lan (42 tuổi, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ) cùng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; riêng bị can Vũ Kim Tuấn (53 tuổi, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật) bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

