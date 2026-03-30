Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia "núp bóng" sàn thương mại điện tử

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh, bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới danh nghĩa sàn thương mại điện tử, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Ngày 30-3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng: Xiang Guoquan (sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky), Võ Tấn Hiệp (sinh năm 1996, trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, tên thường gọi là Tony Võ), Trần Việt Huy (sinh năm 1988, trú phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, làm rõ các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp (từ trái qua phải). Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, có sự câu kết giữa đối tượng người nước ngoài và các đối tượng trong nước. Khoảng tháng 3-2025, Xiang Guoquan gặp Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên “Merry Trade” tại thị trường Việt Nam.

Các đối tượng đã tạo lập một App ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh mang tên "Merry Trade" với hoạt động mua bán hàng trực tuyến trên mạng, do Xiang Guoquan thực hiện và quản lý hoạt động.

Song song đó, các đối tượng còn "pháp nhân hóa" hoạt động bằng cách thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng (do Trần Việt Huy làm giám đốc). Với số vốn điều lệ "ảo" lên tới 10 tỷ đồng cùng trụ sở đặt tại vị trí đắc địa, khiến các nhà đầu tư lầm tưởng đây là một sàn thương mại điện tử uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh.

Thực chất, "Merry Trade" chỉ là một trò chơi con số do Xiang Guoquan trực tiếp điều khiển phía sau. Thủ đoạn của nhóm này được chia thành các bước hết sức tinh vi: Thực hiện quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại các khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, tự xưng là "Leader" để thuyết giảng về tương lai của thương mại điện tử, hứa hẹn mức lợi nhuận không tưởng nhằm "đánh" vào tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của một số người dân.

Đối tượng Xiang Guoquan khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Sau khi có người tham gia, các đối tượng hướng dẫn họ nạp tiền (USDT) để quy đổi thành "điểm" trên ứng dụng. Thực chất, số điểm này chỉ là những con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tự tạo ra, không có giá trị thực tế.

Ở giai đoạn đầu, các đối tượng cho phép nạn nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt để tạo sự tin tưởng. Khi người chơi nạp vào những khoản tiền lớn, các đối tượng lập tức tung chiêu "nâng cấp hệ thống" hoặc "lỗi kỹ thuật" để khóa tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Phương tiện, tang vật liên quan. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, quy mô rộng và sử dụng công nghệ cao để gây án, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng để thu thập tài liệu, chứng cứ điều tra làm rõ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9-2025 đến tháng 11-2025, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền hàng chục tỷ đồng.

DƯƠNG QUANG