Hà Nội: Triệu tập 2 đối tượng hành hung nam sinh viên

Chiều 29-3, liên quan vụ 1 nam sinh viên bị hành hung trên đường Nguyễn Khang, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã triệu tập 2 người liên quan để làm việc.

Theo thông tin ban đầu, khuya 28-3, trước một căn nhà trên đường Nguyễn Khang, N.M.Q. (sinh năm 2007, sinh viên) điều khiển xe máy trên đường, do thấy một xe ô tô đi ngược chiều và có dấu hiệu vượt ẩu, nam sinh dừng lại thì bị 2 đối tượng trên xe ô tô lao xuống, đánh đập Q. trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau khi đánh người, các đối tượng lên xe ô tô bỏ đi. N.M.Q. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Vụ việc cắt từ clip

Clip được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Khi nhận tin báo, Công an phường Yên Hòa đã điều tra xác minh. Gần 10 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã mời 2 người liên quan về trụ sở.

Tin liên quan
GIA KHÁNH

