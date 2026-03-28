Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo, thổi phồng bệnh để bán các dịch vụ

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng liên quan đến phòng khám hoạt động lừa đảo trên địa bàn.

Tối 27-3, Công an TP Hà Nội thông tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH quốc tế Helia (số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trên cơ sở đó, cơ quan công an phối hợp Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc Công ty TNHH quốc tế Helia.

Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc Công ty TNHH quốc tế Helia.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Cơ sở trên cố tình thổi phồng việc điều trị "dứt điểm" để đánh vào tâm lý người bệnh. Khi khách hàng tới khám, các đối tượng cố tình đưa ra những kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng.

Bị can Nguyễn Văn Thanh.

Sau đó, sẽ sử dụng các nhân viên giả danh bác sĩ để “vẽ” bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá cao, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh.

Các đối tượng trong vụ án.

Theo xác minh, trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 27-3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH quốc tế Helia.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

ĐỖ TRUNG