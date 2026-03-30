Cựu Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng và đồng phạm hầu tòa

Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh khác nhau, gồm: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

HĐXX đã triệu tập gần 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị trực thuộc như Cục Quản lý xây dựng công trình; các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi số 1, 2, 4, 8; Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân; Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Khánh An; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam...

Vụ án có khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Trong số 23 bị cáo, có các bị cáo nguyên là cán bộ Bộ NN-PTNT trước đây như Hoàng Văn Thắng (sinh năm 1959, cựu Thứ trưởng), Trần Tố Nghị (sinh năm 1958, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình)...

Theo ghi nhận, khoảng 8 giờ 20, 2 ô tô chở các bị cáo đến tòa. Trong số này, có 3 bị cáo được tại ngoại, 20 bị cáo còn lại bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

Theo hồ sơ vụ án, các gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi số 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN-PTNT trước đây làm chủ đầu tư, gồm: gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk); gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An); gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải (tỉnh Lạng Sơn) và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng (tỉnh Hòa Bình trước đây).

Cáo trạng xác định, trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu nêu trên, bị cáo Nguyễn Văn Dân, thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân, đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cá nhân là lãnh đạo thuộc Bộ NN-PTNT trước đây, trong đó có bị cáo Hoàng Văn Thắng, Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý, chủ đầu tư.

Từ đó, các bên thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân. Việc này nhằm tạo điều kiện cho công ty này và các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Cơ quan công tố còn cáo buộc, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo cấp dưới lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, đồng thời lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, vi phạm quy định của Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

