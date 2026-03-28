Thủ tướng khen các đơn vị Bộ Công an triệt phá sàn tiền ảo ONUS

Sau khi Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư khen.

Trong thư, Thủ tướng nêu rõ, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số địa phương tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng của người dân. Cơ quan công an đã bắt giữ, triệu tập làm việc 142 đối tượng, trong đó có các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, vật chứng của vụ án.

Vương Lê Vĩnh Nhân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo nội dung thư khen, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm mạnh mẽ; sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ; khả năng đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng của lực lượng công an nhân dân nói chung, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra nói riêng.

“Thành tích của các đồng chí đã góp phần quan trọng bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn, hạn chế thiệt hại về tiền, tài sản cho nhân dân; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao”, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết.

Gửi thư khen, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng, đồng thời đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án này.

Bị can Ngô Thị Thảo và Trần Quang Chiến. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, tối 26-3, Bộ Công an thông tin về quá trình đấu tranh với chuyên án trên. Theo đó, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương gồm Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk triệt phá đường dây tội phạm này.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú phường Tân An, TP Cần Thơ), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số, cùng một số đối tượng đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo các bị can khác đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các đồng tiền mã hóa; thực hiện các giao dịch tạo cung - cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

