Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức

Ông Hoàng Văn Thức (cựu Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng 10 bị can khác bị khởi tố liên quan tới những sai phạm trong quan trắc môi trường.

Đây là thông tin được phát trên chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam lúc 19 giờ ngày 30-3. Vụ án do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, làm rõ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Hoàng Văn Thức đã nhận nhiều tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can về 10 tội danh khác nhau, liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo thông tin ban đầu, các bị can này thuộc 59 doanh nghiệp xả thải, lắp đặt thiết bị quan trắc tại các nhà máy như nhiệt điện Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và các công ty nhôm, thép, công ty môi trường - là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải.

Cơ quan công an bước đầu làm rõ, các đối tượng đã can thiệp để giảm chỉ số đầu ra, từ đó đảm bảo dữ liệu khi được gửi về cơ quan quản lý sẽ luôn nằm trong mức cho phép.

