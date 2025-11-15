Bị lừa 1 tỷ đồng khi tham gia trò chơi có thưởng trên mạng

Ngày 15-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định tạm giữ và thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Minh Nghĩa (sinh năm 2006, trú TP Hải Phòng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Minh Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo điều tra, ngày 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của ông T.V.Đ. (sinh năm 1961, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về việc bị đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng bằng hình thức tham gia trò chơi có thưởng trên không gian mạng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng tiến hành truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Lê Minh Nghĩa là đối tượng gây ra vụ việc này nên đã bắt giữ.

Qua đấu tranh, Nghĩa khai nhận đã trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng của ông T.V.Đ.. Thủ đoạn của đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook có tên Lê Minh Nghĩa đăng quảng cáo các thông tin liên quan đến trò chơi có thưởng, nếu nạn nhân nào “sập bẫy”, đối tượng sẽ sử dụng Zalo, Telegram nhắn tin để hướng dẫn các nạn nhân vào trang Hay88 mà đối tượng tạo ra để tạo tài khoản và chơi.

Ban đầu, nạn nhân chơi và trúng thưởng một đến hai lần, sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân nộp số tiền lớn để chơi với hình thức “Cơ hội duy nhất chỉ có ngày hôm nay trên trang Hay88, nếu nộp vào 1 tỷ đồng thì sẽ trúng 10 tỷ đồng”.

Khi bị hại tin tưởng và chuyển tiền thì đối tượng nhanh chóng cắt đứt liên lạc, xoá tài khoản Zalo, Telegram. Bằng hình thức này, Nghĩa đã lừa được ông Đ. số tiền trên.

PHẠM NGA