Ngày 3-1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu giữ hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Nguyễn Phú Đại. Ảnh: Công an Nghệ An

Cơ quan công an xác định, cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc pháo, pháo và tiền chất để sản xuất pháo nổ nói trên là Nguyễn Phú Đại (sinh năm 1996, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội). Đại là đối tượng chuyên sản xuất, cung cấp, phân phối thuốc pháo (thuốc phóng, nhân quả pháo) và tiền chất, nguyên liệu như: hạt tạo màu, lưu huỳnh, KClO4... để phục vụ việc sản xuất, chế tạo pháo nổ cho nhiều đối tượng trên cả nước.

Tang vật bị ﻿thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Tại Nghệ An, bước đầu làm rõ 11 đối tượng mua tiền chất, nguyên liệu và thuốc pháo từ Đại để chế tạo, sản xuất pháo nổ. Để qua mắt cơ quan chức năng, quá trình nhập tiền chất đều được Đại đăng ký vào mục đích sản xuất phân bón. Sau khi nhập tiền chất, đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải và rao bán cho các đối tượng có nhu cầu. Đại chỉ đồng ý giao dịch với những đối tượng mua với số lượng lớn hoặc là khách hàng có sự quen biết từ trước.

Các tang vật liên quan. Ảnh: Công an Nghệ An

Sau thời gian theo dõi, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Đại Đồng đồng chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), công an một số xã thuộc tỉnh Nghệ An và TP Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 13 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ.

Tang vật thu giữ bao gồm hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất cùng nhiều đồ vật liên quan. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Các tang vật liên quan. Ảnh: Công an Nghệ An

DƯƠNG QUANG