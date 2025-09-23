Bị nâng thu nhập mua bảo hiểm mệnh giá cao, khách hàng Manulife vẫn bị bác đơn kiện

Thu nhập chỉ hơn 16 triệu đồng/tháng nhưng được kê lên 50 triệu, bà D. được mua sản phẩm bảo hiểm phí 105 triệu đồng/năm. Bà kiện Manulife yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu, nhưng không được tòa chấp nhận.

Một số khách hàng mua sản phẩm Tâm An Đầu Tư của Manulife cũng đến dự phiên tòa ngày 23-9. Họ tranh thủ trao đổi với kiểm sát viên trong giờ tòa nghị án. Ảnh: M.HOA

Ngày 23-9, Tòa án nhân dân khu vực 1 TPHCM xét xử sơ thẩm công khai vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm giữa nguyên đơn bà N.T.D. (trú phường Khánh Hội, TPHCM) và bị đơn là Công ty TNHH Manulife Việt Nam.

Theo đơn khởi kiện của bà D. và trình bày của người đại diện tại phiên tòa, bà D. là khách hàng của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), được nhân viên của ngân hàng này giới thiệu và vận động bà tham gia chương trình “tiết kiệm đầu tư lãi suất cao có kèm bảo hiểm miễn phí” của ngân hàng kết hợp với công ty Manulife. Nhưng thực chất đây là một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bà D. đã đóng hai kỳ phí, tổng cộng hơn 210 triệu đồng.

Bà D. cho biết bản thân không được bàn giao các tài liệu quan trọng của hợp đồng, gồm các quy tắc điều khoản sản phẩm, bảng phân tích nhu cầu tài chính, phiếu đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tước đi quyền xem xét, cân nhắc tổng thể hợp đồng của bà.

Ngoài ra, tổng thể hợp đồng bảo hiểm, bảng phân tích nhu cầu khách hàng, tài liệu minh họa bán hàng có nội dung không đúng theo quy định thông tư 135. Chẳng hạn, bảng phân tích nhu cầu tài chính rất sơ sài. Tài liệu minh họa bán hàng cũng không hề có nội dung minh họa trong trường hợp thu nhập của quỹ liên kết đơn vị bị âm. Từ đó dẫn đến bên mua có thể ngộ nhận về quyền lợi tài chính mình sẽ nhận được.

Các tài liệu, bà D. đều được yêu cầu ký vào trang cuối cùng mà không ký nháy từng trang tài liệu.

Đặc biệt, theo nguyên đơn, bên bán bảo hiểm đã có hành vi ngụy tạo về công việc, thu nhập và hoạt động đầu tư của bên mua bảo hiểm. Theo các giấy tờ này, bà D. là “trưởng phòng”, có thu nhập đến 50 triệu đồng/tháng và có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán hơn 5 năm, trong khi thực tế bà thu nhập chỉ hơn 16 triệu đồng/tháng và không biết về đầu tư chứng khoán.

Luật sư đại diện nguyên đơn cho biết theo “Sổ tay thẩm định và phát hành hợp đồng” của Manulife thì số tiền bảo hiểm tối đa bên mua bảo hiểm (nữ, 54 tuổi) có thể tham gia là gấp 15 lần thu nhập năm. Việc cố tình nâng thu nhập lên là hành vi ngụy tạo thông tin để có thể giao kết hợp đồng bảo hiểm mệnh giá cao, là vi phạm pháp luật, vi phạm nguyên tắc trung thực tuyệt đối trong giao kết hợp đồng bảo hiểm.

“Việc vi phạm này do nhân viên SCB hoặc đại lý cá nhân của Manulife gây ra nhằm bán được hợp đồng lớn, doanh thu cao, được hưởng hoa hồng bảo hiểm cao cùng các khoản thưởng. Công ty Manulife phải chịu trách nhiệm về việc quản lý kém hiệu quả để các cá nhân trên trục lợi”, Luật sư Nguyễn Khắc Thành Đạt, đại diện cho bà D. nói.

Phía nguyên đơn đề nghị tòa tuyên hợp đồng bảo hiểm đã ký với Manulife là vô hiệu, buộc công ty hoàn trả số tiền phí bảo hiểm đã đóng là hơn 210 triệu đồng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định bà D. có nghĩa vụ phải đọc kỹ hồ sơ, việc bà không đưa ra yêu cầu chấm dứt trong 21 ngày cân nhắc, nhiều lần đóng phí và chủ động yêu cầu giảm số tiền phải đóng phí, đã “thể hiện ý chí, hiểu rõ mình tham gia sản phẩm bảo hiểm, mong muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng”. Tòa cho rằng nguyên đơn không thể nhầm lẫn việc tham gia hợp đồng bảo hiểm. Phía nguyên đơn cũng không đưa ra được chứng cứ chứng minh có việc lừa dối.

Từ đó, HĐXX tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Trước đó, ngày 22-9, TAND khu vực 5 TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm giữa bà Đ.P.D.L. và bị đơn là công ty Manulife. Tòa cũng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà D.L. về việc tuyên bố hợp đồng vô hiệu, buộc Manulife hoàn trả 180 triệu đồng phí bảo hiểm đã đóng.

MAI HOA