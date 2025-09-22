Thủ tướng yêu cầu đưa giá bất động sản về mức phù hợp

Chiều 22-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (BCĐ), chủ trì hội nghị công bố quyết định kiện toàn BCĐ và phiên họp thứ nhất của BCĐ.

Thủ tướng: Tăng nguồn cung, giảm chi phí, đưa giá bất động sản về mức phù hợp

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong 9 tháng qua, có 1.816 dự án nhà ở, khu đô thị mới được triển khai. Trong đó, 1.071 dự án nhà ở thương mại với quy mô 398.000 căn nhà ở, góp phần tăng nguồn cung trên thị trường. Lượng giao dịch bất động sản trong thời gian qua đạt mức hơn 430.000 giao dịch. Phân khúc nhà ở chung cư tăng, nhất là ở đô thị lớn. Về giá thị trường bất động sản, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, giá tăng cao và hiện đang giữ giao dịch giá cao: giá căn hộ chung cư ở Hà Nội và TPHCM trung bình 70-80 triệu/m2, tăng 5,6% so với đầu năm. Giá nhà ở liền kề, biệt thự ở Hà Nội phổ biến khoảng 100-200 triệu/m2; tại TPHCM giá dao động 230-300 triệu/m2. Giá đất nền ở Hà Nội phổ biến từ 60-100 triệu/m2. Giá nhà ở xã hội ở mức 15-25 triệu/m2.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội là vấn đề lớn, đại sự của quốc gia, của nhân dân, rất quan trọng. Thủ tướng nêu rõ quan điểm phải có nhiều giải pháp tổng thể, toàn diện và bao trùm, thông thoáng, hiệu quả; đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, Nhà nước và doanh nghiệp, người dân, giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách khác.

Thủ tướng nhấn mạnh phải phấn đấu để giá nhà thương mại ở mức hợp lý, phù hợp bản chất thị trường, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam, phù hợp thu nhập của người dân. Mục tiêu là người dân có điều kiện về nhà ở thuận lợi, phù hợp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Trong chính sách nhà ở, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh chính sách nhà ở xã hội, đảm bảo người dân được mua và thuê mua, đảm bảo quyền con người và an cư lạc nghiệp. Do đó, yêu cầu đặt ra là đảm bảo nguồn cung, giá cả hợp lý. Thủ tướng yêu cầu làm rõ có hay không sự thao túng thị trường bất động sản để chấn chỉnh tình trạng găm hàng, đội giá, thổi giá và làm méo mó thị trường, đặc biệt phải trả lời được tại sao giá nhà chung cư lại cao và cao mãi, khiến cho người dân thiếu nhà ở nhưng lại không có nhà để mua.

“Nhà cứ 100 triệu/m2 thì dân làm sao có tiền mua được, trong khi biết bao nhiêu người cần nhà. Ngân hàng phải góp phần kiểm soát", Thủ tướng lưu ý và yêu cầu phải tăng nguồn cung góp phần giảm giá thị trường bất động sản, cân đối cung - cầu theo cơ chế thị trường…

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách cho thông thoáng, thuận tiện. Đơn cử, Thủ tướng đề nghị, bên cạnh quy định dành tối thiểu 20% diện tích dự án nhà ở thương mại cho nhà ở xã hội, nghiên cứu dành áp dụng dành 20% diện tích dự án nhà ở xã hội cho nhà ở thương mại.

Về giá đất, Thủ tướng yêu cầu tăng cường vai trò quản lý, điều tiết của Nhà nước; sử dụng đất có hiệu quả; thủ tục đơn giản, thông thoáng, giảm tiền kiểm, tập trung hậu kiểm.

Song song đó, nghiên cứu quy định mới về ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội, đồng thời giao các địa phương linh hoạt điều chỉnh.

Ngân hàng nhà nước được giao nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan lãi suất cho vay, thời gian cho vay phù hợp, thủ tục thuận lợi…

LÂM NGUYÊN